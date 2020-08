Rap improvisado en galego, en O Grove e Cambados

O Servizo de Normalización Lingüística (SNL) dos Concello do Grove e Cambados ofrecen obradoiros de rap improvisado da man do proxecto Ceiba-rimas; unha iniciativa que fomenta o uso do galego na arte da improvisación rapeira. O pfimeiro vai ser o luns, de 11.30 a 13.30 horas, na Praza do Corgo, e o segundo será o mércores, de 19.00 a 21.00 horas, no Parque de Torrado. É unha actividade gratuíta dirixida a rapaces de entre 12 e 17 anos, impartida por un experto na materia quen lles achegará as ferramentas básicas para iniciarse no rap improvisado.

Do mesmo xeito, a Deputación anuncia que recibiu neste exercicio 7 solicitudes de subvención para apoiar o mantemento e posta en marcha dos SNL dos Concellos. O do Grove foi dos que pideu o máximo permitido para facer fronte ao custe de persoal, 16.000 euros.