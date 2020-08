El PP isleño acusa de "pasotismo" al Concello por incumplir acuerdos del pleno

El Partido Popular de A Illa cargó ayer contra el gobierno local, encabezado por Carlos Iglesias, al que acusa de "desidia y pasotismo" a la hora de cumplir los acuerdos plenarios que se aprueban por unanimidad. Una de las cuestiones que indigna a los conservadores es que, más de un mes después de su aprobación en pleno, el Concello todavía no haya puesto en marcha las medidas para paliar los efectos económicos provocados por el confinamiento de la Covid-19. En aquella sesión, todos los grupos políticos aprobaron que se buscasen fórmulas que no perjudicasen todavía más a comercios y establecimientos hosteleros, como "reducir un porcentaje en determinadas tasas municipales, pero no se ha hecho absolutamente nada".

Esta circunstancia les lleva a preguntarse a los conservadores " a qué se dedica el grupo de gobierno, y en particular, nuestro alcalde, porque muy estresados preocupándose por los vecinos no se les ve". Temen que el acuerdo se quede absolutamente en nada, que pase "al olvido, como tantas y tantas propuestas que se han puesto encima de la mesa, que han recibido una respuesta positiva del grupo de gobierno, pero que después estos no se dignan a llevar a cabo, pese a presumir en los plenos de que ellos ya lo habían pensado antes".

La formación que encabeza Juan José González Vázquez, lamenta que lo que está ocurriendo con la aplicación de medidas para paliar la crisis del coronavirus sea una constante en la actuación del Concello. Un ejemplo de ello es la situación de los paseos de madera en el municipio, especialmente los de O Bao, O Naval y O Furado. Los tres presentan serias deficiencias sin que se acometan obras de mejora. "La situación de la rampa de acceso de madera a la playa de O Furado llevamos años denunciándola y reclamando al grupo de gobierno que la repare, pero la propuesta cae constantemente en saco roto", explican, mientras recuerdan que en O Bao y O Naval, el paseo de madera "presenta serias deficiencias que, cualquier día, pueden acabar provocando un accidente".

Otra cuestión que el Partido Popular lleva años planteando y que nunca se ejecuta pese a aprobarse en pleno es la mejora de las aceras de varias calles de A Illa para facilitar el paso de personas en silla de ruedas o de carritos. "Desde que lo hemos solicitado, no se ha hacho absolutamente nada en puntos como la avenida de A Ponte, por lo que la gente con carritos o silla de ruedas se ve obligada a invadir la calzada con el riesgo que eso supone", señalan.

Insisten en que "cuestiones básicas que no suponen un gasto excesivo, como la reparación de los parques infantiles o biosaludable o el mobiliario urbano permanecen meses y meses sin repararse, por eso no entendemos muy bien que es lo que hace este alcalde, porque tiene todo absolutamente abandonado". La plaza de O Regueiro "el centro neurálgico de este concello, está convertida en un descampado al que solo le cortan las hierbas cuando ya es un escándalo su abandono".