La Xunta avala la construcción de un nuevo edificio médico, pero lamenta que el Concello aún no le entregara el terreno

Entre los problemas que afectan a la sanidad pública en O Grove no solo está la mayor o menor cantidad de facultativos disponibles en el edificio de Monte da Vila. También es un lastre el estado en que se encuentra esa estructura. De ahí que una de las principales demandas mecas sea la construcción de un nuevo centro médico, para el que desde hace años se ofreció desde el Concello una parcela en el lugar de As Touzas. Los responsables municipales critican a la Xunta por no hacerlo realidad, siendo éste uno de los motivos que llevaron a la organización de diversas movilizaciones.

Lo que ocurre es que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) está de acuerdo con esa obra, y si no la hizo realidad aún fue, según sus propias palabras, porque el Concello de O Grove "no hizo ninguna propuesta firme y concreta de cesión gratuita de terrenos libres de cargas", que es un trámite indispensable "para poder iniciar los trámites que faciliten la construcción del nuevo centro de salud".

Cabe recordar, y así lo hace la Consellería de Sanidade, que "la política de construcción de centros sanitarios por parte de la Administración gallega supone la aceptación de parcelas que deben ser cedidas gratuitamente por los Concellos para que el Sergas las incorpore a su red pública". Una cesión que, como la de As Touzas, "debe efectuarse sin ningún tipo de carga ni gravamen y sin limitación temporal de uso".

Dicho de otro modo, que la Xunta deja claro que "avala la iniciativa de disponer de un centro médico que potencie la atención primaria en O Grove", pero necesita la parcela.