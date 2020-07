El 'colorido' atentado contra unos petroglifos de Meis

Quizás no alcanzan el interés mediático como cuando las pintarrajeadas son las piedras de la catedral de Santiago, pero los atentados contra el patrimonio cultural gallego son un desgraciado goteo continuo. El último caso –al menos del que hay constancia- se ha registrado en el Concello de Meis y afecta a una destacada estación de arte rupestre.



Se trata de los petroglifos de Outeiro do Cribo, en la parroquia de Santa María de Armenteira, que en las últimas horas aparecieron pintados de rosa y blanco. Los autores del atentado contra un bien cultural de entre 3.000 y 4.000 años de antigüedad, quizás para mejorar la visibilidad de los gravados sobre la piedra, marcaron los surcos con lo que parece tiza.





Hoxe atopamos PINTADOS os petróglifos de Outeiro do Cribo.

Moito queda por concienciar

Para visitar calquera destas maravillas da Idade do Bronce só é preciso respectar o patrimonio seguindo as sinxelas recomendacións que nos dá a