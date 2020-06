Dudas sobre la legalidad de cerrar O Terrón

Una de las imágenes más icónicas que ha dejado en Vilanova la pandemia ha sido ver a Gonzalo Durán entre dos grandes postes de hormigón y con un a cadena en la mano. Esa imagen tenía por objeto explicar que los accesos a O Terrón se cerrarían de ser necesario para evitar posibles masificaciones, dejando la playa solo para vecinos del municipio. Elena Cores lamentaba ayer que el alcalde no les hubiese convocado a las reuniones sobre el Covid-19, "donde no había ningún representante de la oposición, quizás fue porque prefería no escuchar más voces que la suya, voces que le advertirían de que esa decisión sobre los accesos a O Terrón es de dudosa legalidad por muy bien pensada que se encuentre"