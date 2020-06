El Concello de O Grove advierte de cambios en el sentido del tráfico por obras en Alexandre Bóveda

Los trabajos para la humanización de la calle Alexandre Bóveda pudieron ser retomados tras los problemas surgidos en su tramitación. Ahora tan solo queda pendiente el hormigonado de la vía, si bien se puede acometer hasta que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas. El gobierno municipal de O Grove espera que en los próximos días se puedan llevar a cabo estos trabajos, posiblemente el martes.

La Policía Local ha diseñado el plan de tráfico que se pondrá en marcha durante el período de cierre de la calle, estableciendo cambios de sentido en diversos viales como Rúa do Sol, Rúa do Río da Xarda y Rúa do Regato, así como para facilitar el acceso a garajes en Rúa Rosalía de Castro mediante o establecimiento de doble dirección. El gobierno local agradece la colaboración ciudadana para el buen desarrollo de la circulación durante los días afectados por las obras.