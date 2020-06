El gobierno local señala que la playa de O Preguntoiro roza la excelencia, a pesar de no tener bandera azul

"O Preguntoiro no lucirá este año la bandera azul, pero continúa siendo una magnífica playa para ser gozada por los bañistas con todas las garantías de calidad, seguridad y confort". A ello se comprometió ayer el gobierno municipal tras la confirmación de Adeac de que la enseña se denegó debido a un leve descenso de la calidad de las aguas, que pasó de "excelente" a "buena". Esto se ha producido por tan solo dos analíticas que merecieron esta última calificación, frente a las siete restantes que mantuvieron la de "excelente".

Fuentes municipales indicaron que a pesar de tratarse de unos resultados muy buenos en su conjunto y que confirman la optimidad de las aguas de baño del arenal vilaxoanés, los severos criterios que sigue Adeac no permiten disponer este año de la bandera azul. "No obstante, y sabiendo que las causas de la pérdida no revisten gravedad, confiamos en recuperar pronto el galardón, para lo cual se harán todos los esfuerzos que sean necesarios, como se hizo en la playa de Compostela, en la que este verano y después de nueve años, volverá a ondear el paño que certifica su calidad medioambiental", declara el gobierno local.

El Concello recibió el jueves la respuesta del presidente de Adeac, José R. Sánchez Moro, en la que confirma que la denegación de la bandera azul en O Preguntoiro se debió a que la media anual de la calidad de las aguas de baño en 2019 dio un resultado de "no excelente". Como se sabe, aunque que se valoran muchos aspectos (como accesibilidad, vigilancia y socorrismo, etcétera) el principal parámetro que tiene en cuenta Adeac para evaluar las playas es la calidad de sus aguas.