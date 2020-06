Oubiña carga contra el gobierno de Ribadumia por ignorar a la Valedora do Pobo

El concejal de Somos Ribadumia, Enrique Oubiña, reprende al grupo de gobierno por su actitud con la oposición cuando se le requiere información municipal. Oubiña llevó la situación a la Valedora do Pobo, y según él, el gobierno de Ribadumia ni siquiera contesta a las peticiones de esta institución.

Enrique Oubiña afirma que la actitud del equipo que dirige el alcalde, David Castro, es "de extrema gravedad". "Bloquearnos el acceso a la información municipal es algo totalmente ilegal que puede tener para el alcalde consecuencias graves, por no hablar de que es algo completamente antidemocrático, que nos sitúa como ayuntamiento en un régimen autoritario y, por lo tanto, inaceptable".

Enrique Oubiña denuncia que el bloqueo a la oposición se inició ya con el mandato, hasta el extremo de que en la Valedora do Pobo hay cuatro expedientes abiertos, tres porque el Concello no entrega documentación y el cuarto porque no se convocan plenos ordinarios desde noviembre pasado.

Somos tampoco acepta como excusa la crisis del coronavirus, pues el bloqueo informativo dura desde hace un año.