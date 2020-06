El Náutico anuncia un nuevo concepto musical "no mecanizado" en su nueva etapa

"En las actuales circunstancias es imposible repetir el cartel de 2019. Pero aunque lo fuese resultaría indeseable y contraproducente. Aquella etapa se acabó. Ahora lo que toca es empezar de cero un nuevo Náutico porque el otro ya creció hasta el límite y lo doy por acabado". Quien así se manifiesta es Miguel de la Cierva, propietario de El Náutico, el local que en los últimos años se ha convertido en referencia incuestionable de la música en directo no solo en Galicia sino en España gracias a congregar una nómina de artistas a la altura de muy pocos festivales.

El Náutico anuncia para este verano un cambio de concepto y de filosofía, introduciendo el factor sorpresa como patrón. La oferta de actuaciones en directo (en las que se combinará la presencia tanto de artistas y grupos consagrados como emergentes) se basará en un modelo mixto: conciertos sorpresa y algunos otros previamente anunciados.

En cuanto a los artistas que recibirá El Náutico este verano la oferta se fundamentará en tres patas: Músicos y grupos habituales de los carteles del local durante estos años, bandas residentes y grupos emergentes y de la escena local. "Por supuesto que van a estar algunos de esos grandes nombres que otros años han congregado a muchos cientos de personas pero lo que no sabemos es en cuál de los formatos actuarán. Puede que sea un concierto anunciado o que de repente toquen a las cinco de la tarde para la gente que esté en la terraza", explica Miguel de la Cierva.

Eso sí, todos los conciertos serán con aforo limitado y todo el público estará sentado, respetando siempre la distancia de seguridad y las directrices que en cada momento estipulen las normas sanitarias.

No quiere el propietario del Náutico que este giro conceptual parezca exclusivamente justificado por las condiciones que ha impuesto la crisis del coronavirus. "Quienes me conocen saben que llevo varios años planteándome un decrecimiento, pero llegado el momento se me ofrecían cada vez cosas mejores y más grandes a las que era imposible renunciar", explica De la Cierva.

"Pero ya no hay vuelta atrás. Ha llegado el momento de poner en valor los valores que hacen del Náutico un lugar especial". Valores que en estos últimos años quedaban perfectamente reflejados en la celebración del Laboratorio N Estrella Galicia.

Valores que fundamentalmente podrían resumirse en el respeto a la música y a los músicos y en propiciar los encuentros y la espontaneidad. En recuperar la atmósfera que se vivía hace años a orillas de la playa de A Barrosa. En reivindicar la esencia del local. En hacer de la sorpresa, de no saber lo qué se puede encontrar uno allí en cada momento, un valor esencial.

A ello hay que sumar, por supuesto, la naturaleza del entorno y una apuesta por un desarrollo sostenible de la actividad del local. "No le doy la espalda a la música, se la doy a la parte del show business que viene con ella", comenta el propietario de El Náutico. "No me interesa que los músicos vengan aquí a mecanografiar lo que tienen aprendido, a soltar el mismo discurso que en cualquier otro lugar. Tocar en El Náutico tiene que ser otra cosa. Pretendo convertir en leit motiv aquello que decía Leiva de que El Náutico le aportaba el vivir la música de una forma no mecanizada, de soltarse las correas y los corsés, de tocar por pura vocación. Eso es a lo que quiero echarle abono".

Dadas las actuales circunstancias El Náutico ni siquiera se ha planteado cuándo dará inicio a la temporada de conciertos de 2020. "Si las normas lo permiten puede que empecemos el 22 de junio con alguno de esos conciertos sorpresa. Pero tampoco es descartable que lo retrasemos unas semanas", comenta su propietario.

Lo que es incuestionable es que la música en directo inundará el local grovense durante los meses de julio y agosto. Quizá con más intensidad que nunca. Porque podrá sonar en cualquier momento, en cualquier lugar y de múltiples maneras. "Ese es mi sueño ahora. Ese es mi nuevo proyecto. Lo que me devuelve la ilusión es la procura de esa espontaneidad, ese factor sorpresa, esa frescura. No quiero volver a los 64 conciertos en un mes", concluye Miguel de la Cierva.