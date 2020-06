Detenido un vilanovés que llevaba huido cinco años tras ser condenado por narcotráfico

Cinco años de búsqueda culminaron esta semana con la detención de Joaquín Irajo Redondo, un vilanovés que permanecía huido de la justicia desde que fue condenado en 2015 como uno de los grandes suministradores de heroína al poblado chabolista de O Bao, en Pontevedra. El vilanovés se ocultaba en su municipio natal, donde había tejido una red de vínculos personales y familiares que le permitían eludir la acción policial y que le facilitaban el mantenimiento económico y favorecían su ocultación.

Los agentes de la Policía Nacional comenzaron la investigación en 2016, cuando se tuvo conocimiento de la reclamación judicial por la que se buscaba a Irajo por pertenecer a una familia presuntamente relacionada con varios de los principales narcotraficantes gallegos. Las pesquisas no fructificaron hasta hace unos meses, cuando los agentes consiguieron averiguar que el fugado había tenido diversas citas médicas en un centro de salud de Vilanova y que se había recogido medicación a su nombre en una farmacia próxima. Si bien, los policías confirmaron que, en realidad, había acudido su mujer en su nombre para evitar ser identificado y arrestado. Con esta información, los agentes localizaron la vivienda de la mujer del fugado y establecieron un dispositivo de detención que contó con la colaboración de los GOES y que culminó con el arresto del fugado. La localización no resultó sencilla, ya que Irajo Redondo no contaba con ningún bien inmueble o vehículo a su nombre, ni participaba en ninguna sociedad mercantil.

El vilanovés es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad del Estado ya que, desde 1992, ha sido arrestado en cinco ocasiones, todas ellas por delitos relacionados con el tráfico de drogas, así como por resistencia y desobediencia.

La última de esas detenciones fue en 2010, acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de cocaína y heroína cometido en Pontevedra y O Salnés. La investigación le consideraba uno de los proveedores de drogas del poblado chabolista de O Vao, siendo capaz de mover en cada pase de droga varios kilos de heroína. La investigación llegó a situarle en el interior del poblado chabolista de O Bao hasta en 14 ocasiones, un dato que resultó determinante para la condena. Además, los agentes le interceptaron en las inmediaciones de Monte Lobeira cuando estaba entregando medio kilogramo de heroína a otro de los implicados en la operación.

En 2014, fue juzgado por este motivo en la Audiencia Provincial de Pontevedra, siendo condenado a seis años de prisión, sentencia que ratificaría en marzo de 2015 el Tribunal Supremo. Antes de ejecutarse la condena, Irajo Redondo optó por poner pies en polvorosa y evitar la acción de la justicia, por lo que se decretó una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

Esta condena no es la única que acumula a sus espaldas ya que en el año 2007, tuvo que pasar por la prisión por un delito contra la salud pública. En aquel momento también fue acusado y condenado por tráfico de heroína. Tras ser detenido, Irajo comenzará a cumplir la condena que tenía pendiente por ser uno de los grandes suministradores de la droga que se comercializaba posteriormente en O Bao, uno de los grandes supermercados de la heroína que existen en Galicia y que, recientemente, fue escenario de una importante intervención policial.