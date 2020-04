Kiko Bea y Coyote Dax, unidos contra la pandemia a través de la música

Juan Francisco Bea Rodríguez, artística y popularmente conocido como Kiko Bea, es un músico y compositor de O Grove que en plena pandemia por el coronavirus Covid-19 vuelve a ser noticia. Y lo es por un videoclip, "Héroes", con el que rinde homenaje al personal sanitario, policías, bomberos, mariscadores, marineros, bateeiros, camioneros y todos aquellos que se arriesgan a diario para salvar a los demás, para garantizar el abastecimiento de alimentos a la población o para suministrarles cualquier otro producto que necesiten.



Aunque el meco no está solo en este reconocimiento musical, sino que, desde el otro lado del océano, recibió la colaboración de un artista con el que mantiene una buena amistad. Se trata de Coyote Dax, al que muchos recordarán por el que fue su mayor éxito, "No rompas mi corazón", aquel bailable y pegadizo tema integrado en el álbum "Me vale", que lo hizo mundialmente famoso y con el que alcanzó el número 1 en las listas de éxitos españolas en el año 2001.



"A raíz de todo esto que está pasando con el Covid-19, y viendo las dificultades que atraviesan el personal sanitario y todos aquellos que luchan siempre en primera línea contra el virus, se me ocurrió escribir esta canción, grabarla y producirla en mi estudio", explica el compositor grovense.







EN DIRECTO

Sigue las noticias sobre la incidencia de la pandemia del Covid-19 en la comunidad

También As + Plus



NandoLlon y el "CoronaRumba"

Segundo capítulo de "Late Night"

A lo que añade que no solo se trata de un homenaje a médicos y enfermeras. Es una muestra de reconocimiento y gratitud, también, a "todos los héroes" que dan la cara por los demás, "desde los integrantes de los cuerpos de seguridad a los camioneros, el personal de los supermercados, panaderos y tantos otros".Su idea inicial era interpretar el tema en solitario, montar el vídeo y subirlo a YouTube, "aprovechando que ahora nuestra profesión está totalmente parada y tenía tiempo de sobra".Cuando habló con su amigopara animarlo a mandarle algunas imágenes que incorporar al vídeo, el afamado cantante mexicano, exintegrante del grupo Los Fantasmas del Caribe, insistió en que también quería cantar un par de estrofas.Y de ahí que comparta protagonismo con Kiko Bea y otro artista que quiso sumarse a la loable iniciativa, su hijo Dany Bea, vocalista en el grupo Claxxon.Además de contactar con Coyote Dax, lo que hizo también Kiko Bea, pensando en la grabación del vídeo, fue proponer a su familia, en el grupo de WhatsApp que tienen, que se convirtieran en protagonistas del mismo cantando el estribillo desde sus casas y enviándole imágenes. Aceptaron inmediatamente.Kiko Bea también destaca la colaboración que le prestaron para esta noble causa en la panadería Os Castros, cuyos empleados se grabaron trabajando,Igualmente, en el videoclip participan "mi yerno Melchor, auxiliar de enfermería en el hospital de Cartagena, y mi sobrina Jesica, que trabaja en el hospital de Almería", destaca el compositor meco.Al referirse al espíritu y el mensaje de su canción, insiste en que con este trabajo quiereincidiendo, de algún modo, en que en esta guerra todos somos héroes, también los que respetamos las normas del confinamiento".No es, ni mucho menos, el único vídeo a tener en cuenta.tratando de animar a sus convecinos y a todos aquellos que quieran verlo.Así, no solo respetan el confinamiento derivado de la pandemia, sino queque es lo que suele hacer este nutrido grupo, íntegramente femenino, cada vez que se sube al escenario o recorre las calles mecas durante el Entroido Con el lema "As + Plus Quedamos na Casa", y con divertidas imágenes en las que cantan, ríen bailan y juegan, tanto solas como con familiares y mascotas, el vídeo muestra también numerosas niñas, como una prueba más de que el relevo generacional del Entroido Meco, y de esta comparsa, está servido.Al igual que, en esta ocasión espacios usados como escenarios de este divertido vídeo.Ni que decir tiene que con esta actuación lanzan importantes mensajes de ánimo, invitando a los demás grovenses a tomarse la vida como un carnaval y a superar esta crisis sanitaria, económica y social del mejor modo posible.Al hablar de acciones solidarias y de música para animar el confinamiento, no es necesario salir de Arousa para encontrarse otros muchos ejemplos. Uno de ellos es el dees otro de los arousanos que usan la música para luchar contra el virus y agradecer el esfuerzo de quienes plantan cara a la pandemia. En su caso lo hace desde Ribeira, con un videoclip cargado de humor e imágenes divertidas titulado "CoronaRumba".Es un tema, como él mismo explica en YouTube, que "es fruto del encarcelamiento por confinamiento que sufrimos en nuestras casas durante el estado de alarma".Y es queexplica el artista, siempre en tono de humor y con sorna, antes de agradecer la colaboración de Diego Grande "por plasmar su musicalidad".Como también destcaa el papel de Alberto Cancela, Ana Peón, Ángel y Mari Caseira, Ángel Montero, Deivid Hernández, Diego Grande, Javier Iglesias y familia, Dani Mourinho, Anouck, Martín Noya, María Jordán, Michel Aranguibel, Michael Aranguibel, Sebas y Suso Peón "por participar y aportar su arte a este videoclip", grabado, mezclado y masterizado en Outeiro Estudios.La versión original está interpretada en "jallejo", con su seseo y toda esa gracia del idioma autóctono que a veces solo pueden entender los habitantes de puertos de mar como los arousanos.y "xa non queda papel do cú, e non fun ó supermercado" son algunas de las frases de la entrenida canción., es uno de los principales mensajes lanzados en este videoclip en el que aparecen el propio autor, familiares y amigos en escenas de lo más divertido.Un tema musical y un vídeo lanzado en las redes sociales también en versión española que se presenta como "un homenaje para todas las personas que en estos momentos tan difíciles arriesgan sus vidas para salvar las nuestras", destaca NandoLlon.Al margen de estos y otros videoclips que circulan por las redes animando la reculisión domiciliaria, hay que hablar de "Late Night",con presentación a cargo delEl domingo, desde las 20.15 horas, se ofrece el segundo capítulo de esta entretenida cita, dirigida a todos aquellos que quieren divertirse mientras tratan de soportar el confinamiento del mejor modo posible, de ahí que incluya desde actuaciones musicales a documentales, pasando por entrevistas, recitales poéticos, videollamadas, monólogos y un largo etcétera de propuestas.El propioque va a contar al público su brillante trayectoria profesional y cómo vive la pandemia desde el otro lado del "charco".A lo largo del programa también intervendrán Rafa Besada, un meco residente en Italia, un vecino tan conocido como Jesús Torres y la gastrosexóloga Mónica Novas, quien hablará sobre las relaciones de pareja durante el confinamiento.El afamadotambién figuran entre los invitados, al igual que un guitarrista meco que trabaja con Blas Cantó y el caricaturista local, Gogue, asiduo colaborador de FARO.No va falta un recital poético a cargo de Queco Fresco, actuará el guitarrista grovense Paci Prol, residente en Vigo, y cantará Lino Prieto.También está previsto proyectary vamos a disfrutar con el mago Jorge Blas", anuncia Virvi Fraga.En definitiva, que serán casi dos horas de diversión y solidaridad, ya que también intervendrán algunos de los voluntarios que se dedican a elaborar mascarillas y "makers" que diseñan máscaras en 3D.Todo ello emitido online desde la vivienda del propio Virvi Fraga, con Martín González encargándose del control de la emisión, Eric Fraga al frente de la realización y Enrique Muñiz coordinándolo todo desde su casa."A pesar de las limitaciones técnicas, lo que pretendemos con esta iniciativa que surge del cariño y la solidaridad, escomo también llegar muy lejos de nuestras fronteras para entretener a todo aquel que lo desee".Quien reflexiona de este modo es Virvi Fraga, sabedor de que el primer episodio fue seguido incluso "desde Brasil, Argentina, Miami, Suiza, Alemania e Inglaterra".