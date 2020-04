Una comparsa de O Grove anima a vivir la vida como un carnaval

Imágenes capturadas en el vídeo de As + Plus.







Las integrantes de la histórica y aclamada comparsa femenina "As + Plus" no solo respetan el confinamiento derivado de la pandemia, sino que también animan al conjunto de los ciudadanos a hacer lo propio. Y el mejor modo de convencerlos es bailando, cantando y divirtiéndose de lo lindo, que es lo que suele hacer este nutrido grupo, íntegramente femenino, cada vez que se sube al escenario o recorre las calles mecas durante el Entroido.



Lo que se les ocurrió esta vez a las "pluseiras" fue grabar un videoclip que subieron a YouTube, tratando de animar a sus convecinos y a todos aquellos que quieran verlo.



Lo hacen al ritmo de una canción tan conocida como "La vida es un carnaval", de Celia Cruz, con el lema "As + Plus Quedamos na Casa" y con divertidas imágenes en las que cantan, ríen bailan y juegan, tanto solas como con familiares y mascotas.



En el vídeo aparecen también numerosas niñas, como una prueba más de que el relevo generacional del Entroido Meco, y de esta comparsa, está servido.





Al igual que aparecen los balcones, terrazas, jardines, huertas o habitaciones en las que pasan su confinamiento las componentes de la formación, en esta ocasión espacios usados como escenarios de este divertido vídeo.Ni que decir tiene que con esta actuación lanzan importantes mensajes de ánimo, invitando a los demás grovenses a tomarse la vida como un carnaval y a superar esta crisis sanitaria, económica y social del mejor modo posible.