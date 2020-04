Bruno Díaz: "Los delfines tienen personalidad propia, como los humanos"

El doctor Bruno Díaz López, director del Instituto para el Estudio de los Delfines Mulares (BDRI), con base en O Grove, acaba de publicar un nuevo trabajo científico. En el mismo ha demostrado, por primera vez en la historia, la existencia de "diferentes personalidades" entre los individuos de la citada especie, lo cual, no cabe duda, es una conclusión de alcance internacional.

Además de este descubrimiento, el estudio analiza la relación entre la personalidad y las relaciones sociales de cada individuo, mostrando resultados muy interesantes que demuestran que el comportamiento de los humanos no es tan especial o diferente como puede parecer.



-¿Dice usted que los delfines tienen personalidad propia?

-Sí. Y es más importante de lo que parece. En situaciones de confinamiento, no cabe duda de que los individuos muy extrovertidos sufren más las consecuencias del distanciamiento social que aquellos introvertidos.

Esta situación nos lleva a pensar inmediatamente en personas por sus diferentes rasgos de la personalidad humana como la sociabilidad. Sin embargo, nos sorprendería saber que estoy hablando de delfines y no de humanos, y estos son solo algunos de los resultados del estudio que acabo de publicar en la prestigiosa revista "Animal Behaviour".

-¿Compara usted a los delfines con los humanos?

- Nos gusta pensar que los humanos somos especiales. Sin embargo, para los etólogos, los dueños de mascotas y cualquier otra persona que haya tenido un animal de compañía, la existencia de personalidades en los animales podría no ser noticia de última hora.

La personalidad describe las diferencias de comportamiento expresadas de forma consistente (repetible) entre individuos de la misma especie que, por lo demás, son similares entre sí en términos de edad o sexo.

Los delfines realizan acrobáticos saltos. // BDRI



Aunque a menudo nos gusta pensar lo contrario, las personalidades humanas y no humanas son, en gran medida, producto de la selección natural y la evolución. Se han documentado diferencias de personalidad en una lista cada vez más amplia de especies animales como los chimpancés, los pájaros y los peces.

Sin embargo, las evaluaciones de la personalidad en los mamíferos marinos, y más particularmente en los delfines salvajes (animales muy sociales que exhiben un repertorio conductual muy rico y poseen capacidades cognitivas sofisticadas) nunca antes se había logrado realizar.

Es con esta publicación, "When personality matters: personality and social structure in wild bottlenose dolphins, Tursiops truncates", en la prestigiosa revista "Animal Behaviour", que se describe por primera vez la personalidad en los delfines mulares silvestres.

-¿Cómo llega a esta conclusión?

- A lo largo de mis veinte años de carrera estudiando el comportamiento de los delfines mulares, siempre me ha fascinado lo "único" y bastante "predecible" que es cada delfín.

Pero incluso si estas observaciones me parecen obvias, he tenido que llevar a cabo experimentos de comportamiento a lo largo de nueve años y miles de horas de observación para describir las diferencias de personalidad entre los delfines salvajes.

Un delfín mular bajo el agua. // BDRI



Una vez hecho esto, pude analizar su vida social para evaluar la relación entre la personalidad y la sociedad de los delfines.

En primer lugar, medí la reacción de los delfines fotoidentificados a lo largo del tiempo y a través de los contextos, como una compensación entre un comportamiento de búsqueda de novedades (audacia) y un comportamiento de aversión a las novedades (timidez). En segundo lugar, apliqué el análisis de redes sociales para comprender el vínculo entre las personalidades observadas y la organización social.

-¿Y qué ha descubierto?

- Lo que he encontrado, es que diferentes delfines tienen diferentes respuestas (o tipos de personalidad), pero que los individuos son consistentes en su propia respuesta.

La personalidad de los delfines, al igual que en los humanos, muestra tendencias conductuales repetibles dentro de un individuo; en otras palabras, los delfines tienden a responder a situaciones similares de una manera ampliamente predecible.

Además, este estudio proporciona información sobre la forma en que la sociedad de los delfines está estructurada por la personalidad, con las posibles consecuencias para la aptitud física.

Por ejemplo, los delfines menos precavidos (audaces) son más sociable, y es probable que puedan desempeñar un papel más importante en la cohesión del grupo, la estabilidad y la difusión de información en su sociedad.

Delfines mulares o arroaces. // BDRI

El hecho de ser más sociales también podría dar lugar a mejores oportunidades de alimentación (debido a un mayor acceso a la información social y a la formación de cooperativas) y a un mayor éxito en el apareamiento, lo que podría afectar a la aptitud física individual. La investigación sobre una variedad cada vez mayor de especies muestra que, en general, no hay una personalidad "mejor".

De hecho, ser audaz también puede considerarse un factor de riesgo de resultados negativos, como la exposición a múltiples amenazas causadas por la interacción con la pesca o incluso el contagio de enfermedades infecciosas. Los individuos más precavidos (tímidos), en cambio, se mantienen más alejados de los objetos peligrosos.

-¿Qué relevancia tiene todo esto para la sociedad?

-Nuestros océanos son un mundo complejo, y esa complejidad cambia a lo largo del espacio y el tiempo. El entorno costero no permanece constante y, en algunas condiciones, vale la pena ser un poco cuidadoso en la vida diaria.

En el mismo lugar, pero en diferente momento, puede ser mejor arriesgarse y obtener esos escasos recursos alimenticios en lugar de perder la oportunidad de alimentarse. De todo eso es de lo que debemos aprender.

-¿Y con qué fin, o para qué?

-Pues para que la próxima vez que cualquier persona tenga la oportunidad de observar el comportamiento de los delfines salvajes pueda darse cuenta de que, al igual que las personas, todos los delfines son individuos únicos, y que sus condiciones internas y patrones de comportamiento son factores importantes que determinan sus vidas.

-Los resultados de este estudio se publican en el número de mayo de "Animal Behaviour", una de las principales publicaciones del mundo sobre comportamiento animal y ecología del comportamiento. ¿Qué alcance tienen estos trabajos?

-Pues con esa publicación, y con el seguimiento de nuestra investigación que realiza FARO DE VIGO, puedo decir que nuestros trabajos están teniendo una gran aceptación a nivel nacional e internacional.