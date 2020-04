La calle vibra al son de Freddie Mercury

A los acontecimientos que estos días se abren al mundo a través de una ventana, en Vilagarcía hay que sumarle uno muy particular. Se trata de la aparición estelar ni más ni menos que de Freddie Mercury, curiosamente, horas antes del Domingo de Resurrección. Sucedió en la calle López Ballesteros y gracias a la capacidad de imitación de Francisco García al que es su auténtico referente musical. Caracterizado para la ocasión y con un indiscutible parecido en aspecto y movimientos, el vilagarciano hizo que sus vecinos se soltaran la melena solicitando una repetición de la performance.

La originalidad empieza a ser muy valorada con el paso del confinamiento. Conseguir captar la atención con el único fin de ayudar a pasar un rato divertido ya no está al alcance de muchos, pero si a pocas horas de la llegada del Domingo de Resurrección surge la viva imagen de Freddie Mercury en la ventana de un edificio todo pasa a un segundo plano.

Eso exactamente fue lo que sucedió en la calle López Ballesteros de Vilagarcía gracias al don de Francisco Javier García para meterse en la piel de uno de los cantantes más influyentes en la música moderna. Una aparición que contó con el plausible beneplácito de todos sus vecinos que, con ovaciones y vítores, le obligaron a prolongar su repertorio más de lo inicialmente proyectado.

"Solo teníamos previstas tres canciones, pero nos fuimos a dos más porque parece ser que gustó mucho", señala Francisco García. El ' I want to break free' fue el tema elegido para romper el hielo. Apoyado sobre el alféizar de su ventana, desafió incluso a su propio vértigo para meterse más y más en el papel del líder de Queen convirtiendo su calle y las adyacentes en su pequeño Wembley particular.

Después fue el turno del ' Radio Ga-Ga' y otro de los hits que sonó fue ' We are the champions', un himno con mucho mensaje implícito de ánimo en este confinamiento. Ante el clamor popular también interpretó el 'Bohemian Rhapsody' y 'Friend will be friends' para cerrar cerca de media hora de espectáculo musical, que espera poder repetir el próximo sábado, con la agridulce sensación de que habrá más conciertos desde la ventana.

Todo un ejercicio de difusión de ánimo que tuvo en su pareja Eva Silva a su promotora particular, "la verdad que no había pensado en hacerlo hasta que hace un par de semanas me lo dijo y me pareció buena idea".

Lo que tiene claro es que no habrá problema para alargar la próxima aparición, "si hay que hacerlo se hará sin problema. Vamos a ver si conseguimos más potencia de sonido y para el resto ya me las ingeniaré", concluye el vilagarciano.