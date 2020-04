Una Semana Santa subida a la red

Cuando se decretó el estado de alarma, muchos de los actores de la Semana Santa de Paradela se vieron de repente confinados en sus casas y sin posibilidad de acercarse a la Casa da Fábrica, el pequeño edificio que emplean para sus ensayos y como almacén. La mayoría, por lo tanto, no pudo recoger ni su ropa de las representaciones teatrales. Pero ni siquiera eso pudo frenar el ímpetu de esta parroquia de Meis, que en cuestión de días montó un nuevo vestuario con sábanas y paños y se ha propuesto mantener viva la llama de la Semana Santa. Pero ahora a través de internet.

Meses de ensayos y desvelos no podían desvanecerse en la nada como si tal cosa. El estado de alarma y la suspensión de todas las actividades sociales en España dejó inicialmente noqueados a los vecinos de Paradela, que celebran desde hace décadas una Semana Santa que aúna religión con teatro, y que ha sido reconocida como de Interese Turístico Galego. En un primer momento cundieron la rabia y el desánimo. Pero no tardaron en sobreponerse, y esta tarde volverán a mostrar al público su particular visión de los sucesos bíblicos del Jueves Santo. Solo que en vez de hacerlo desde el jardín del atrio de la iglesia parroquial, lo harán por internet.

Una treintena de actores llevan varios días grabando en sus casas algunas de las escenas principales con la cámara de sus teléfonos móviles. Están coordinados por la directora teatral Fátima Rey, que les explica a través de audios de WhatsApp lo que quiere y como lo quiere. A medida que ellos le van remitiendo los vídeos, con las tomas cuidadosamente seleccionadas, Fátima Rey va confeccionando un puzzle que dará a conocer sobre las ocho de la tarde de hoy, cuando suba a la página de Facebook de la Cofradía Semana Santa e Pascua de Paradela un vídeo de entre 20 minutos y media hora, en el que extractará algunos de los pasajes más interesantes del Jueves Santo.

En el audiovisual comparten espacio escenas grabadas estos días en pleno confinamiento, con otras de ediciones anteriores. Habrá lugar para la Última Cena o para el prendimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos, así como para un pasaje nuevo, en el que Judas conversa con María Magdalena antes de encontrarse con Jesús.

Mucho antes de que a nadie se le pasase por la cabeza la llegada de una crisis sanitaria de tal envergadura, en Paradela ya habían ensayado una escena en la que se le daba al personaje de Judas un mayor relieve, y un punto de vista diferente al de simple villano. Fátima Rey explica que se iba a incorporar una conversación entre Judas y María Magdalena, en la que el apóstol parecía saber ya lo que iba a suceder en las siguientes horas y desear evitarlo. "En esa escena le dice a María Magdalena que él sí sabe lo que va a pasar, pero que no puede detenerlo, y que su nombre será maldito durante generaciones".

El Covid-19 ha impedido representar en vivo esa escena inédita en la Pascua de Paradela, pero el público podrá verla esta tarde a partir de las 20.00 horas a través de internet. El papel de Judas lo interpreta Andrés Vázquez, que en años anteriores fue Felipe o Barrabás. Como muchos otros, no tuvo tiempo de recoger su ropa en la Casa da Fábrica antes de la declaración del estado de alarma, por lo que tuvo que apañárselas con lo que tenía por casa para confeccionar el traje. El actuar para la cámara de un teléfono móvil en vez de para el público le hizo sentirse, "un poco extraño". "Hicimos varias tomas. Las primeras no salieron muy bien, pero al final pudimos escoger la mejor".

Fátima Rey explica que la posibilidad de descubrir este Judas más humano será uno de los principales atractivos del vídeo que publique esta tarde. Pero avanza que habrá más sorpresas. Mañana viernes, de hecho, se subirán a la red dos nuevos audiovisuales, y en el primero de ellos se incorporará una escena en la que la esposa de Herodes persuade a su hija de que le pida al padre la cabeza de Juan el Bautista. "Es una escena que ni siquiera íbamos a representar en directo, por la diferencia temporal. Pero con un relato audiovisual sí que la podemos incorporar. A lo mejor es algo único, que ni siquiera veremos el año que viene".