Reclaman al Estado un nuevo modelo económico

Cuando denuncian la mortandad de almeja y berberecho, hay mariscadores que indican que "lo que sucede después es que las ayudas que da el Estado acabamos pagándolas los de siempre, y seguiremos así, sumidos en el caos, hasta que se elabore un modelo económico en el que las pequeñas y medianas empresas se puedan autofinanciar y con el que percibir unos beneficios que nos permitan ahorrar". Añaden que "el sector primario depende directamente del medio natural, y aunque es rentable, no es seguro". Como ejemplo alegan que "después de una riada como la que hemos sufrido estos días hay que sembrar, pagar la almeja y esperar a que ésta crezca, y mientras tanto hay que hacer trabajos de mantenimiento, lo cual supone siete meses de gastos sin beneficios". Carlos García es uno de los que alertan de que "si esto ocurre y dependes de créditos bancarios, acabas en quiebra". Para evitarlo "serviría ese modelo económico, que pasa por lograr que el Estado sea más permisivo en el pago del impuesto de la renta y las cuotas de autónomos, ya que es del todo imposible recaudar en tres meses lo que no se logra en cinco o seis". Esto es tanto como decir que "prorrogar los pagos no es una solución, ya que muchas empresas darán en quiebra", pronostican los parquistas. Su impresión es que "cada vez pagamos más por los mismos o menos derechos".