Las panaderías sobreviven en un limbo y con la incertidumbre de si fructificarán los ERTE

Las panaderías están consideradas como una actividad esencial y por tanto sus trabajadores no tienen derecho al permiso retribuido recuperable aprobado hace una semana dentro de la crisis del Covid-19. Estos negocios pertenecen al sector de la alimentación y no están obligados a cerrar, pero lo cierto es que están sobreviviendo con serias dificultades, sobre todo los que también se dedican a la pastelería, donde la demanda se ha hundido. Ante esta situación, algunas panaderías de Vilagarcía han recurrido a ERTE, pero desconocen si les vendrá aprobado o no. El plazo de resolución se ha ampliado debido a la avalancha de expedientes y mientras tanto, reina la incertidumbre en el sector.

Carlos Rodríguez regenta la Panadería-Pastelería Alonso. Además del despacho central de Vilagarcía, cuenta con otro en Carril y una cafetería. "La panadería se va llevando, pero la pastelería, hacia donde enfoqué el negocio hace unos años, cayó en picado. ¿Qué hacen cinco pasteleros si no hay trabajo?", se pregunta el autónomo, que cifra el descenso de la facturación en un 70%. "No sé qué va a ocurrir porque todavía no tenemos respuesta del ERTE presentado, pero no sería justo que como podemos abrir, nos lo rechazaran", considera Rodríguez, con una plantilla de quince empleados. "Son quince familias", recalca.

La Panificadora Víctor Cordo e Hijos también ha tenido que recurrir a un ERTE para los trabajadores de la parte de pastelería. "Espero que al acabar el confinamiento todo vuelva a la normalidad, pero la incertidumbre es total", declara José Ángel Goris, miembro de esta empresa familiar.

Este establecimiento decidió reducir su horario de apertura debido al descenso de clientes y también para reducir el riesgo de contagio tanto de su plantilla como entre los compradores. Así, en vez de cerrar a las nueve de la noche, lo hace a las tres y media de la tarde. "A partir de esa hora ya no hay nadie por la calle. La verdad es que aquí en Vilagarcía la gente está cumpliendo el confinamiento. Está concienciada, yo veo que cumplen la distancia de seguridad y se echan el gel desinfectante", observa el panadero.

Lourido es otra panadería con despacho en el centro de la capital arousana. Su propietaria, Andrea Vidal, considera que en la alimentación deberían considerarse servicios esenciales únicamente farmacias y supermercados. "Aunque seguimos abiertos, esta crisis nos está afectando mucho. Estamos trabajando casi la mitad de la plantilla, nos vamos turnando, cogiendo vacaciones, etc. No hay trabajo para todos y no podemos hacer un ERTE", concluye Vidal.