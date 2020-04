La pareja que viajó de Madrid a Vilagarcía lo hizo para despedirse de un familiar con coronavirus

Las dos mujeres que viajaron en coche de Madrid a Vilagarcía en pleno confinamiento lo hicieron por una causa sobradamente justificada: despedirse de su madre (para una) y abuela (para la otra), que se encontraba en estado muy grave ingresada en un hospital de Pontevedra y acabó falleciendo el domingo. La pareja contaba con permiso tanto de la Guardia Civil como del propio centro hospitalario para realizar este traslado, al considerarlo un caso excepcional.

Su sorpresa llegó cuando el domingo, estando en su casa de Carril, donde la familia tiene su segunda residencia desde hace más de veinte años, llamó a la puerta una patrulla de la Policía Local y otra de la Nacional a instancias de la denuncia de un vecino, que alertó del desplazamiento de las madrileñas. Ellas les mostraron la documentación que justificaba su traslado y los agentes abandonaron el lugar.

Según el relato de la hija, acudió con su madre en coche desde Madrid porque está recién operada y no puede conducir. Antes de abandonar la comunidad madrileña, fueron paradas en dos controles, en los que mostraron el justificante de su desplazamiento y no hubo ningún problema, pudieron seguir.

"Llegamos el sábado por la noche y nos quedamos hasta la una de la tarde del día siguiente en el hospital. Después nos fuimos a nuestro domicilio de Carril y estuvimos allí sin salir hasta que vino la Policía a pedirnos explicaciones del traslado por la denuncia de un vecino. El domingo por la noche me llamaron del hospital, advirtiéndonos de que mi abuela estaba en sus últimos momentos y al ir para Pontevedra nos paró la misma patrulla en la rotonda del Lidl de Vilagarcía y pudimos continuar para despedirnos de mi abuela, que falleció a las dos de la mañana. Al volver a Vilagarcía volvió a paranos la Secreta", relata la nieta de la fallecida, muy afectada con todo lo ocurrido.

Esta mañana estuvieron intentando contactar con el Concello de Vilagarcía debido a la nota de prensa enviada el lunes a los medios de comunicación en la que informaba de que la Policía Local había denunciado a una pareja que se había trasladado de Madrid a su segunda residencia en Vilagarcía, sin ofrecer justificación alguna de ese desplazamiento. Las afectadas no descartan denunciar al vecino que advirtió de su presencia en Carril. "No hemos venido de vacaciones, hemos venido por necesidad. Ni siquiera salimos a hacer compra para no complicar más la situación y encargamos una pizza", concluyen.