Se disparan los envíos de pan a domicilio, sobre todo para vecinos de edad avanzada

La actividad en las panaderías ha descendido notablemente. Hay quien pasa sin pan o ya lo compra en el supermercado de paso que va a por otros productos, quien adquiere varias barras para congelar y estar abastecido más tiempo sin salir de casa y quien ha cambiado la salida a la panadería por el servicio a domicilio.

En Víctor Cordo el reparto por las viviendas se incrementó un 20% desde el inicio de la crisis sanitaria, pero la distribución entre comercios y locales hosteleros cayó un 50%, por tanto la cantidad de nuevos clientes no llega a paliar este descenso. "La mayoría es gente mayor", apunta José Ángel Goris.

En Lourido también se han disparado los repartos a domicilio, tanto que incluso han dejado de aceptar nuevas direcciones. "Si es un portal donde ya hacíamos entregas no pasa nada, pero en uno nuevo, por ejemplo, los vecinos no tienen donde hacer una copia de la llave para darnos porque nosotros empezamos a repartir a las 6.30 horas. Además no se enseña a una persona el trabajo en dos días", comenta Andrea Vidal.