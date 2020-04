O Salnés celebra el día de Ramos desde las ventanas e internet para vencer al virus

O Salnés celebró ayer el Domingo de Ramos de un modo diferente. En la plaza de Fefiñáns no había un alma para asistir a la conmovedora procesión de la Borriquita; el entorno de la iglesia parroquial de Paradela era un lugar desierto; no había nadie en las terrazas de los bares? La pandemia del Covid-19 lo ha trastocado todo, pero la comarca no renunció a conmemorar de algún modo el comienzo de la Semana Santa, y lo hizo como se puede en las actuales circunstancias: desde las ventanas y balcones de las casas, y a través de internet.

El cura párroco de San Vicente de O Grove, Juan Ventura Martínez, transmitió en directo una misa desde el colegio Nuestra Señora del Carmen, que los feligreses pudieron seguir a través de la página de Youtube de la parroquia. Al oficio asistió un pequeño grupo de monjas que residen en el colegio, y se bendijeron unas ramas y palmas, que la comunidad depositó al terminar la misa a la puerta del centro, para que las recogiesen todos aquellos que quisieran.

En la transmisión, Ventura Martínez llevó a cabo una bendición simbólica de los ramos en los propios hogares, y hubo momentos en que la celebración fue seguida por cerca de 200 personas.

El Jueves Santo, Martínez volverá a emitir en directo una misa por Youtube. Además, incluirá un homenaje a sanitarios o trabajadores de supermercados, por el titánico esfuerzo que están haciendo desde el inicio de la crisis.

Paradela

También recurrió a internet la Cofradía Semana Santa e Pascua de Paradela. La Cofradía ha montado unos breves vídeos, que sube a su página de Facebook, y que también publica el Ayuntamiento de Meis en sus redes sociales.

Los dos primeros fueron humorísticos. El primero lo protagonizaban uno de los actores de la Semana Santa, junto a un grupo de muñecos y peluches dispuestos a combatir al virus con espadas y lejía. En el segundo, el rey Herodes aparece en compañía de su esposa y una criada, y afirma estar "confinado en su castillo", que en realidad es el salón de su casa.

El sábado por la tarde, la cofradía subió a las redes un vídeo musical, con la banda sonora de "Volveremos a brindar", la canción compuesta por Lucía Gil al inicio de la cuarentena.

Los actores, muchos de ellos caracterizados como en las representaciones, están en sus casas y jardines, y muestran en hojas mensajes de ánimo a los vecinos. Cierra el audiovisual la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, que sostiene un dibujo infantil de un arco iris, y que afirma que, "saldremos más fuertes que nunca".

Finalmente, a mediodía de ayer publicaron una pieza de dos minutos, en la que se alternan diálogos grabados estos días durante la cuarentena con imágenes de otros años, representando la entrada de Jesús a Jerusalén a lomos de un burro, y con los actores blandiendo sus ramos y palmas. La directora de la Semana Santa, Fátima Rey, declaró ayer en referencia a los actores que, "se están portando fantástico, genial", por el esfuerzo e ilusión con que han afrontado el reto.

La directora teatral también agradece el cariño del público, pues los vídeos han tenido una gran acogida. Por citar algunos ejemplos, el de Herodes ya ha superado las 2.000 visualizaciones; el montaje audiovisual rondó en pocas horas las 3.000; y la pieza del Domingo de Ramos ya sumaba 300 a las dos de la tarde de ayer.

En los próximos días publicarán más vídeos breves, como poesías o gags de humor, y entre el Jueves y el Viernes Santo irán subiendo a Facebook casi media docena más de audiovisuales con escenas dialogadas relativas a la Pasión de Jesús.

Las roscas

Las roscas de Pascua, que los padrinos regalan a sus ahijados en estas fechas, son otro de los elementos principales de la Semana Santa. Una de las panaderías que ya han empezado a cocer este delicioso dulce es la de A Modia, en Cambados, que ayer vendió las primeras.

El gerente de la empresa, Martín Vilas, admite que está muy preocupado, porque las ventas han caído en picado. "Tal día como hoy (por ayer) de otros años nosotros hacíamos 300 kilos de rosca, y esta vez solo hicimos 80".

Los panaderos están preocupados, porque la cuarentena les ha sorprendido con miles de euros de mercancía en sus almacenes. "Hay cosas que tienes que comprar un par de meses antes para no tener el riesgo de quedarte sin ellas", explica Vilas. Así, en su trastienda tiene desde montones de cajas de cartón hasta sacos de azúcar e infinidad de huevos de Pascua, que ahora no sabe si venderá.

"Lo que vamos a hacer es potenciar el reparto a domicilio, y llevarles nosotros las roscas a los ahijados", añade. También cambian la forma de trabajar, haciendo las roscas, "sobre encarga". De ese modo, se evitan el disgusto y la pérdida económica de cocer más dulces de los que después vayan a vender, y garantizan también a los clientes que tendrán la rosca solicitada el día y a la hora acordada antes.

Los precios de las roscas se sitúan entre los 12 y los 14 euros en las panaderías de O Salnés.