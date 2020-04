O Grove emplea 11.000 litros diarios de desinfectante y paga 30 vales de compra y un alquiler

El Concello de O Grove hace balance de tres semanas de reclusión y lucha social, política y empresarial a causa de la pandemia del Covid-19. Y lo hace para desvelar, por ejemplo, que se emplean alrededor de 11.000 litros diarios de desinfectante, que hay 25 voluntarios que entregan alimentos y medicamentos a 13 familias, que se han distribuido 30 vales de compra o que se repartieron ordenadores y tabletas para que ningún estudiante se quede al margen de los demás.



Estas son solo algunas de las cifras que pueden extraerse de la situación de alarma sanitaria en este municipio arousano, en el que se contabilizan una decena de contagiados y se lucha con fuerza contra el virus a través de los operarios municipales, el Servicio de Emergencias, Policía Local y Guardia Civil.



Así lo explicó durante el fin de semana a sus vecinos el alcalde, José Cacabelos, que siete días después de su anterior videoconferencia volvió a dirigirse a ellos por este método para dejar claro que en Galicia se multiplicó por dos la cifra de infectados, mientras que la de víctimas mortales lo hizo por cuatro. Al decir esto quería insistir en "la importancia que tienen los próximos días" para luchar contra el Covid-19, pues considera que "van a ser jornadas críticas" para la expansión del coronavirus.





EN DIRECTO

Sigue las noticias sobre la incidencia de la pandemia del Covid-19 en la comunidad



Desinfección



Compras a domicilio

José Cacabelos, en una de sus videoconferencias. // Muñiz



Vales de compra



Donativos



Ejemplo de solidaridad

Elaboración de máscaras 3D. // Muñiz

Pilar Galiñanes

Pilar Galiñanes, durante la videoconferencia.



Comedores escolares



Javier Caneda

La intervención de Javier Caneda.

Un control de carretera. // Iñaki Abella



Sanciones y vacaciones

El reparto de las roscas



Planes de futuro

De ahí que crea fundamental "respetar el confinamiento y tener siempre muy presente el crecimiento de la pandemia", que en el caso concreto de O Grove alcanza, como se decía anteriormente, a una decena de vecinos.Se trata, al menos hasta las doce del mediodía del sábado, de seis personas que fueron ingresadas en centros hospitalarios y cuatro que permanecían recluidas en sus casas. Son seis hombres y cuatro mujeres; siete de ellos con más de setenta años.Aclarado esto, y centrándose en la lucha contra el coronavirus emprendida por las diferentes áreas municipales, Cacabelos resaltó que el Concello está trabajando "con toda la plantilla de operarios para desinfectar tanto los accesos a los establecimientos que pueden estar abiertos durante el estado de alarma, como en el conjunto de las calles y barrios, y tanto en el casco urbano como en el rural".De este modo, quiere dejar claro que "todos los medios están enfocados a desinfectar nuestro pueblo", empleandoEsta limpieza general, que incluye la desinfección de contenedores de basura y papeleras, supone "un consumo diario de 11.000 litros de desinfectante en nuestro pueblo", asegura el primer edil.Otra de las áreas municipales "con una carga de trabajo muy importante", es la de Asuntos Sociales. Pone como ejemplo que se está prestando asistencia domiciliaria "para atender a las familias que más lo necesitan, a lo que se suma el trabajo desinteresado y ejemplar de 2a las que ayudamos en la compra de alimentos de primera necesidad y medicamentos".Son, sobre todo, "familias o personas que no tienen posibilidad de desplazarse y se sirven de esa red municipal de voluntariado para salir adelante", informó el regidor a sus vecinos por videoconferencia.Pero eso no es todo. "También estamos financiando vales de compra en el supermercado; y de hecho ya se han emitido treinta, con un coste de unos mil euros", añadió el alcalde.Al hilo de esto, Cacabelos abundó en que son valesque están exclusivamente dirigidos "a aquellos vecinos que, por dificultades económicas, no pueden ahora mismo realizar la compra" para subsistir.Es por ello que anima a los núcleos familiares más amenazados a comunicar su situación al Concello, ya que "tenemos cierto margen de disponibilidad económica para ayudar a quien realmente atraviese una situación de emergencia social".Esa es la razón, por ejemplo, que lleva al Concello a pagar el alquiler de un piso a una familia meca (hay otra solicitud en curso), previo informe favorable del departamento de Servicios Sociales.El mismo servicio municipal que se encarga, dicho sea de paso, de organizar el reparto de los alimentos donados por hoteles, restaurantes, almacenes, comercios y todo tipo de empresas y personas individuales.La llegada de ese material, depositado en la base de Emergencias, así como la, hace que el alcalde quiera agradecer públicamente esa colaboración, pues permite "atender a las familias con más problemas en estos momentos de crisis".De ahí que el alcalde no dejara pasar la nueva oportunidad de dirigirse a sus vecinos por videoconferencia para destacar y agradecer efusivamente "esa total solidaridad e implicación" del pueblo meco, asegurando que "cuando se trata de colaborar con los demás, los grovenses siempre damos ejemplo".Un ejemplo que quedó igualmente patente en la elaboración de más de mil mascarillas de protección a manos de cuarenta voluntarios, las cuales se sumaron al stock obtenido por el Concello y a la elaboración de máscaras en 3D a manos de tres "makers" grovenses a los que el Concello aporta el material necesario para que las lleven a cabo.Ese stock se eleva ya aSin olvidar más de 2.000 pares de guantes y 340 fundas de protección química; 190 de ellas entregadas por los vecinos, muchos de los cuales las conservaban desde la llegada de chapapote a la costa meca tras el hundimiento del petrolero "Prestige".Después de que el alcalde ofreciera explicaciones y brindara a sus vecinos la "total colaboración" del gobierno socialista, para salir juntos de esta crisis sanitaria, se dirigió a ellos la concejala de Educación, Pilar Galiñanes, en este caso para detallarles que "desde el día 14 todos los niños están asistiendo a clases en sus viviendas", por lo que reconoció y alabó el esfuerzo que realiza el personal docente, "que se adaptó para que los niños puedan completar el curso académico de la mejor manera posible".No se olvidó la concejala de hacer hincapié en la plena implicación de los progenitores y en importancia de cubrir desde el Concello todos los servicios básicos, entre los que está esa educación a domicilio de los menores."Para ello,que hasta el momento ha permitido ceder en préstamo doce unidades, con "una lista de espera de otras diez familias para las que intentamos conseguir esos equipos en colaboración con los centros educativos, a los que la Xunta va a aportar tres unidades portátiles para cada uno".Galiñanes añadió que desde el ejecutivo meco "también trabajamos para facilitar el acceso a Internet a todas las familias que carecen del mismo, para así lograr que todos puedan seguir las clases".La a, que como hicieron los demás ediles ofrece su número de teléfono, el 607 540 271, para despejar cualquier duda o atender las demandas de material educativo que los ciudadanos puedan plantear.En palabras de José Cacabelos, es intención de su gobierno "aportar a las familias que realmente lo necesitan todos los medios tecnológicos y materiales" que sean precisos para completar el curso académico.Pilar Galiñanes resaltó, asimismo, que los comedores escolares que dependen de la Xunta, como es el caso del existente en el colegio Conmeniño, ofrecen ayudas económicas para que cuantos lo precisen, puedan acceder a los menús desde sus domicilios. En cuanto a los comedores que dependen del Concello, aclaró que están siendo atendidos por el departamento de Servicios Sociales.La concejala de Educación terminó reconociendo la adaptación de los niños a esta crisis sanitaria. Hizo, eso sí, una mención especial a los adolescentes, "que están en una edad en la que sus amigos y parejas son muy importantes para ellos", por lo que pide a sus padres "que tengan un poco de paciencia con ellos y les faciliten también la conexión social" con los demás jóvenes, convencida de que "la salud mental también es muy importante".Por su parte, el médico y concejal de Sanidad, Javier Caneda, aprovechó la videoconferencia semanal con la que se quiere mantener informados a los mecos para recordarles los protocolos de actuación en caso de contagio o riesgo de infección.También abundó en las labores de prevención que se llevan a cabo en la localidad, y muy especialmente en la elaboración de máscaras de protección por parte de voluntarios, las cuales están siendo repartidas entre personal sanitario y todo aquel que presta "una atención al público muy próxima", como las trabajadoras de ayuda a domicilio.Caneda detalló cuáles son las condiciones para la realización de los test de detección del virus, aclaró que no pueden realizarse masivamente, por falta de existencias, e insistió en que durante el confinamiento "los riesgos están en las salidas hacia los puestos de trabajo o para realizar la compra".Esto llevó al edil de Sanidad a adverti"no hay que relajarse en los próximos días, por mucho que la curva de contagio empiece a bajar", animando a sus vecinos a mantener el confinamiento.Como los animó el alcalde, convencido de quey también para que los ciudadanos puedan hacerle frente del mejor modo posible.Una misión en la que también juegan un papel destacado concejalías como la de Cultura, y no solo por el reparto de ordenadores, sino también por la elaboración de campañas de animación a la lectura y todo tipo de actividades promovidas estos días a través de Internet.Labor, por cierto, a la que hay que sumar el "trabajo fundamental de los miembros de Emergencias O Grove", incidió Cacabelos, quien ofrece el número de este departamento (986 732 255) para acceder al material necesario.Al repasar lo que dieron de sí las tres primeras semanas de cuarentena, el alcalde también hizo hincapié en que se impusieron una docena de sanciones a personas que se saltaron el confinamiento.Lo cual lo llevó a reiterar queA esas personas les recuerda que la villa meca "no es diferente a los demás pueblos, de ahí que las playas, los espacios públicos y la hostelería estén cerrados".Hablando de la Semana Santa, Cacabelos quiso aclarar que "se puede comprar una rosca en la panadería para consumo propio, y si se quiere entregar a un ahijado, esa entrega debe hacerla la propia panadería, pero no podemos ir a comprarla y llevarla libremente al domicilio que sea, ya que esto está prohibido y se va a sancionar".Las panaderías "ya están informadas por la Policía Local sobre la forma de proceder yresaltó el alcalde.Para terminar diciendo que se está trabajando ya en áreas como Comercio, Cultura y Turismo para "pensar en el día después", es decir, para volver a poner en marcha O Grove y reactivar la economía local en cuanto se supere la pandemia.Procede indicar, por último, que José Cacabelos se suma al alcalde de A Illa y a otros regidores "para solicitar a la Xunta y al Gobierno de España que no se olviden de ayudar a la gente del mar en esta crisis".