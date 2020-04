El gobierno de Vilanova renuncia al sueldo de abril para contribuir a la lucha del virus

El grupo de gobierno de Vilanova adoptó ayer la decisión de renunciar a su salario del mes de abril en plena pandemia del coronavirus. Toda la cantidad que se van a ahorrar las arcas municipales, unos 7.000 euros, se destinará de forma a íntegra a la lucha contra el Covid-19.

La medida afecta al alcalde, Gonzalo Durán, y a los ediles Javier Tourís, Nuria Morgade y Ana Carballas, los cuatro liberados con los que cuenta el grupo de gobierno conservador de Vilanova. "Nuestra intención es destinar ese dinero a sufragar la adquisición de mascarillas para nuestros vecinos", explica Durán. El regidor no duda en asegurar que "no se trata de ningún mérito, es simplemente solidaridad con las personas que lo están pasando mal por causa de esta crisis; hay muchos autónomos y gente del mar, vecinos nuestros todos ellos, que han visto como este mes no va a entrar un solo euro en su casa y creemos que debíamos hacer esto".

Durán recuerda que no es la primera vez que los liberados de Vilanova toman esta decisión. Hace unos años, cuando la crisis obligó a congelar la paga extra de Navidad a los funcionarios, "adoptamos la misma decisión en solidaridad con todos ellos".

10.000 mascarillas

El alcalde vilanovés reconoció que ese dinero irá para sufragar las más de 10.000 mascarillas que quiere adquirir el Concello, una para cada vecino, porque recordó que "todavía nos queda un mes de confinamiento, pero cuando se pueda salir a la calle, lo vamos a hacer con miedo, por eso queremos que todos y cada uno de nuestros vecinos disponga de una mascarilla con la que protegerse". Esas mascarillas, insiste Durán "serán de tela, porque es la única posibilidad, ya que desechables resultaría imposible garantizárselas a todos los vecinos". El vilanovés recordó que esas mascarillas "deben lavarse con un poco de lejía para que desinfecte" e incluso aseguró que "hemos estado haciendo pruebas para los más pequeños, para que ellos también puedan salir de casa con sus mascarillas y sin temor a un contagio".