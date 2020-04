Unas diez mil personas de O Salnés y Caldas pasan solas el confinamiento en sus hogares

El Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo pública a mediados de esta semana su Encuesta Continua de Hogares, según la cual hay en España en torno a cinco millones de personas que se están enfrentando en soledad a la pandemia del coronavirus. En Galicia, el Instituto Galego de Estatística (IGE) ha realizado también una prospección desagregada por comarcas, según la cual hay unas 10.000 personas que viven solas entre los municipios de O Salnés, Caldas y Ullán.



Ayuntamientos y asociaciones de apoyo social pusieron desde el primer momento el acento en la atención a estas personas, ya que la cuarentena podría generar graves problemas psicosociales, como mayores dificultades para conseguir alimentos o medicinas, pero también para mantener un mínimo de contacto social. El foco se puso inmediatamente en las personas de edad más avanzada, por ser el grupo más expuesto al coronavirus, pero sin descuidar las necesidades de personas más jóvenes que también se han visto confinadas solas.



En la Enquisa Estructural de Fogares, el IGE realiza una prospección estadística sobre el número de unidades familiares existentes en un territorio, y las clasifica por número de miembros. Según este trabajo, entre los municipios de las comarcas de O Salnés y Caldas suman algo más de 52.200, y uno de cada cinco (el 19,41 por ciento) están formados por una única persona. Esto significa que hay en el territorio algo más de 10.100 hogares unipersonales. Esto no significa que haya efectivamente 10.000 personas solas, pues algunas han podido cambiar de residencia o recibir a hijos en los últimos meses, pero sí es un dato aproximativo de la realidad social del territorio.



El Concello de Meis fue de los primeros de la comarca en ponerse en contacto con todas las personas de edad avanzada que viven solas, así como con aquellos matrimonios que aún estando los dos, ya son ambos personas mayores. Detectaron unos 60 hogares de estas características tras una revisión exhaustiva del padrón.



La alcaldesa, Marta Giráldez, explica que de las 60 personas identificadas, "ahora mismo solo están viviendo solas unas 20". "En la mayoría de los casos, los hijos se han mudado a vivir con ellos o se los llevaron para sus casas mientras dure esto". La alcaldesa sostiene que, "la mayor parte de las personas con las que hablamos están tomando esta situación con bastante tranquilidad". "Es algo que a primera vista puede sorprender, pero no hay que olvidar que muchas de estas personas ya han pasado en sus vidas por momentos muy difíciles".



Son varios los municipios en los que se han creado grupos de voluntarios, ya sea a través de los equipos de Protección Civil, o de asociaciones como Arousa Moza, para llevarles la compra del supermercado o la farmacia a casa. En algunos centros sanitarios también están pendientes de las personas de mayor edad. En el de Vilanova, por ejemplo, los sanitarios llaman periódicamente a los pacientes de su cupo que responden a este perfil para saber si todo va bien.









RAMÓN PINTOS

"En una semana solo hablé con la gente del supermercado"

Ramón Pintos está acostumbrado a la soledad. Vive en el lugar de A Bouza, donde solo hay abiertas media docena de casas más, y que pertenece a Besomaño. Con apenas 130 habitantes, esta parroquia de Ribadumia pasa por ser la menos habitada de O Salnés. El hecho de disponer junto a su casa de una huerta en la que estirar las piernas y respirar aire puro le ayudan aún más a sobrellevar la situación sin excesivos problemas. "Aburrir, no me aburro. Fui criado desde niño en una casa de campo, con animales, así que estoy acostumbrado a esto".

Pasa los días haciendo las tareas de casa, y trabajando en su huerta, "porque el viñedo hay que atenderlo". Tiene un pequeño rebaño de ovejas, y estos días ha aprovechado el buen tiempo para sembrar unas patatas, ya que los agricultores no profesionales pueden seguir trabajando con la condición de que no se alejen más de medio kilómetro del domicilio.

Pero, a pesar de estar entretenido en casa y de estar acostumbrado a vivir en un lugar apartado, la actual situación también ha trastocado muchos de sus hábitos. "Desde que empezó esto, prácticamente no hablo con nadie. En una semana, solo fui una vez al supermercado, y creo que fue la única vez en ese tiempo que hablé en persona con alguien".

"Mi familia siempre se acercaba por aquí el fin de semana o venían a comer conmigo, pero claro, ahora no pueden", confiesa con resignación. Y apenas tiene contacto con sus vecinos. "Por aquí andan cuatro contados con el tractor, pero ya ni nos acercamos para evitar el riesgo".