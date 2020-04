30.000 litros de hidrogel desde Vilagarcía

La industria química es una gran aliada de los sectores de la alimentación y la sanidad y, por tanto, muy necesaria en la lucha contra el coronavirus. Un ejemplo está en el polígono de O Pousadoiro, en el término municipal de Vilagarcía de Arousa, donde la empresa Kemegal, comandada por Miguel Ángel García Miguéns, se ha volcado a la producción de hidrogel con el fin de atender la gran demanda de este desinfectante para evitar los contagios. Desde su planta salen a la semana 30.000 litros de hidrogel, además de otros productos, con destino al mercado nacional.

Kemegal tiene una amplia gama de productos dedicados a sectores diversos como la industria de la alimentación y bebidas, construcción, higiene doméstica, industria y mantenimiento, automoción, ganadería, higiene institucional y lavandería. Pero la crisis sanitaria provocada por el coronavirus obligó a sus siete trabajadores, dirigidos por el empresario Miguel Ángel García Miguéns, a reconducir la producción hacia un producto muy demandado en el mercado nacional para la desinfección de manos y evitar la propagación del virus; el gel hidroalcohólico. Redoblando esfuerzos, consiguen distribuir entre sus clientes 30.000 litros de gel a la semana.





"Ahora mismo nos centramos en la producción y comercialización de hidroalcohol. Tenemos que hacer turnos ya que, por los protocolos de seguridad de nuestra actividad, no podemos hacer más contrataciones de personal. Lo que hacemos es ampliar el tiempo de apertura de la empresa. Estamos desde las siete de la mañana hasta las ocho y nueve de la noche, por turnos", explicó García Miguéns.Este sistema de organización nos permite a Kemegal tener mayor capacidad productiva porque la línea de envasado está funcionando desde que abrimos hasta que cerramos."Es una situación complicada, tensa, pero en la coyuntura en la que estamos debemos seguir dando servicio. Nuestro producto es muy necesario y hay una demanda muy elevada que la industria habitual no era capaz de atender. Nosotros y muchas empresas del sector hicimos un cambio para poder atender la demanda de este producto para la desinfección de manos. Incluso hay empresas de bebidas alcohólicas y de cosméticos que se reciclaron para abastecer el mercado", señaló.La empresa asentada en el polígono industrial de O Pousadoiro está recogiendo pedidos de todo el país y de sectores muy variopintos, pero sobre todo de la industria que está funcionando, como por ejemplo, la alimentaria, que necesita productos para sus trabajadores, y también las farmacias

"Nosotros suministramos a mayoristas de farmacias y a la industria y también al particular. Para poder atender la demanda y aprovisionarnos de la materia prima necesaria debemos hacer casi milagros y estamos asumiendo un riesgo muy importante, porque tal como está el mercado, las materias primas se disparan, lo que nos obliga a hacer un esfuerzo aún mayor. Ahora mismo para conseguir el material hay que pagarlo al contado, nadie financia nada", explicó el empresario.Una de las principales dificultades es conseguir, sobre todo el alcohol para hacer el producto, aunque también reconoce que los espesantes, la glicerina y los envases escasean."El gran problema no es la capacidad productiva, sino la capacidad que tengamos de aprovisionar y para eso hay que tener músculo y arriesgar y apostar. Nosotros entendemos que este producto es necesario y hemos readaptado nuestras instalaciones para atender la demanda del hidrogel que es lo que necesita la gente, en general. Procuramos no dejar desatendido a ningún cliente. La producción diaria la repartimos en el día, es nuestra forma de trabajar ahora", puso de manifiesto.Con 20.000 litros de alcohol que entran semanalmente en Kemegal produce 30.000 litros de gel. Pero en el caso de que sea necesario el aumento de la producción, la empresa tiene un acuerdo con proveedores para aumentarla, creando un turno de noche.Kemegal mantiene el resto de su línea de productos, aunque como hay sectores que están parados tiene más facilidad para atender las demandas de los clientes que sí han visto aumentada su actividad, como la industria de la alimentación. En este caso no solo demanda productos para la desinfección de sus trabajadores, sino para el resto de la actividad industrial."Digamos que nuestra producción ahora no solo se centra en el hidrogel, sino también desinfectantes para superficies y maquinarias de la industria, que necesita el sector de la alimentación. Hubo incremento también de la demanda de estos productos que se compensa con el parón que se produjo en otras líneas, como la automoción o la hostelería", declaró el gerente de Kemegal.