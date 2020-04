El 30% de los alumnos carece de un servicio de internet adecuado para seguir las clases

Terminada formalmente la segunda evaluación en los centros de Infantil, Primaria y Secundaria, los estudiantes afrontan ahora un agridulce y atípico periodo de casi semana y media de descanso. ¿Qué sucederá a partir del día siguiente al Lunes de Pascua, cuando sobre el papel deba comenzar la tercera y última evaluación del curso? La Consellería de Educación ha deslizado su intención de que los contenidos lectivos se impartan a distancia, y de que el trabajo que los alumnos realicen desde casa sea puntuable. Pero una gran parte de los padres se opone frontalmente. Una de las explicaciones de su postura es que prácticamente uno de cada tres alumnos carece de un servicio de internet suficiente para seguir el ritmo de sus compañeros.

La confederación gallega de asociación de padres de alumnos (Confapa) publicó y distribuyó a finales de marzo una macroencuesta para conocer de primera mano la situación de las familias en relación con las tecnologías. Participaron unas 6.000 personas, y las conclusiones del estudio son demoledoras: más del 30 por ciento de las familias tienen un ancho de banda de internet insuficiente para poder participar en clases interactivas o con contenidos audiovisuales.

Otra de las conclusiones de la encuesta es que el 67 por ciento de las familias tienen un único ordenador en casa, lo cual puede ser un problema en el caso de tener más de un hijo o que tengan que compartir el dispositivo un adulto que esté "teletrabajando" y un menor. El presidente de Confapa, Rogelio Carballo, es contundente: "No vamos a aceptar que se evalúe en estas condiciones (el tercer trimestre), porque en estos momentos no se cumple el requisito de la universalidad de la educación".

Representantes de algunas asociaciones de padres de O Salnés consultados ayer por FARO coinciden con esta apreciación. Víctor Cacabelos, presidente de la ANPA Arco de Fefiñáns, del instituto cambadés Ramón Cabanillas, va más allá y considera que ni siquiera se debería puntuar la segunda evaluación, concluida ayer tras dos semanas sin pisar las aulas.

"Desde mi punto de vista habría que declarar desierta la segunda evaluación y buscar una alternativa para la tercera". Cacabelos opina que las notas hechas públicas ayer ni siquiera son del todo justas o representativas, porque el curso presencial se interrumpió de forma abrupta cuando aún quedaban dos semanas muy importantes.

El presidente de la ANPA del Cabanillas también es conocedor de una realidad en la que el acceso a las tecnologías necesarias no es universal. "El problema principal es que no todas las casas tienen conexión a internet. Hoy, en muchos hogares se tira de los datos del móvil, porque siempre llegaron para lo básico. Pero ahora nos encontramos en una situación excepcional". Víctor Cacabelos recuerda también que, "la velocidad de internet en el rural tampoco es la mejor".

En otro municipio y ciclo educativo, la presidenta de la ANPA de Rubiáns (Vilagarcía), María González explica que hay división de opiniones entre los padres. En este colegio, la mayoría de familias sí cuenta con internet adecuado para hacer una evaluación a distancia, "pero hay una minoría que no tiene internet, que los niños están en casa de los abuelos o los padres trabajando", por lo que la escuela a distancia es más complicada. Además, González señala que, "casi todo el mundo cuenta con un solo ordenador", que han de compartir todos los usuarios, pues a los padres no les gusta que los niños hagan las tareas en el teléfono móvil. "Se distraen y no es cómodo". Por todo ello, a la pregunta de si el tercer trimestre debería puntuar el trabajo realizado en casa, la asociación responde que, "las opiniones están divididas", entre quienes lo asumirían sin mayor problema, y quienes no lo ven claro. "Hay niños que necesitan ayuda y apoyo, con lo cual la evaluación así no sería lo más acorde".

Otro aspecto que se ha puesto sobre la mesa en las últimas semanas es la posibilidad de extender el curso lectivo hasta el mes de julio, para compensar las semanas de confinamiento. A título particular, el cambadés Víctor Cacabelos no lo vería mal en Secundaria, donde la presión del currículo académico es importante. Eso sí, matiza que es una opinión personal, ya que no conoce la de los demás padres.

La ANPA de Rubiáns tampoco pondría muchos inconvenientes a la ampliación del curso, con la condición de que el horario de verano fuese menor. "Lo que dicen en general los padres es que los niños de sexto de Primaria pasasen al instituto tan flojos". Marcela Rey, de O Piñeiriño, apunta por su parte que ellos son privilegiados, pues el centro les dejó llevar para casa un equipo, al participar en el proyecto Edixgal. "Me pongo en el caso de las familias que tienen dos hijos y que tienen que teletrabajar. Eso debe ser imposible".