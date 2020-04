La solidaridad convertida en la mejor de las medicinas

En Vilagarcía un grupo de amigos ha llevado a cabo su inquietud por ayudar a los que más lo necesitan. De su primer paso, plasmado en un grupo en redes sociales, se ha pasado a toda una dinámica de solidaridad con la que se demuestra que no hay mejor ayuda que del que tienes cerca. Desde comida a ropa, todo se puede solucionar con voluntad.

Aquellos que disponen de una innata habilidad para la empatía tienen estos días terreno abonado para hacerse notar. Si a ello se le suma una activa voluntad para ayudar, sus capacidades alcanzan entonces un incalculable valor humano que les convierte en tabla de salvación para muchos.

Las redes sociales se convirtieron en el necesario escaparate para lanzar el guante a todo aquel que lo quisiera recoger. Con el título "Hola, ¿en qué podemos ayudarte?" fue llegando a centenares de hogares. Necesidades de todo tipo se iban anunciando en las redes y la interacción era absoluta. Siempre aparecía alguien para solucionar una carencia. Si había que ayudar a hacer una compra se hacía, si lo que se requería era ropa de bebé o una cuna también se encontraban voluntarios... Toda una demostración de que en tiempos de angustia la mejor ayuda es la del que tienes cerca.

Moisés Pérez fue el encargado de llevar a cabo su inquietud por ayudar y pronto encontró el apoyo necesario en sus amistades. Lisset Reirís y Susana Moreira fueron las primeras en sumarse a la causa y pronto se le unieron Zaida Cambre y Sara Riveiro.

Hasta el propio ambulatorio de San Roque se benefició de la buena voluntad de este grupo de personas en forma de cesión de mascarillas y equipos de protección individual. Susana Moreira no dudó en volcarse con la causa, "cuando no eran unas telas, eran unas mascarillas, comida o una cuna... Te das cuenta de que estamos rodeados de mucha gente que necesita cosas y de muchos más que tienen capacidad para ayudar. Lo triste es que tenga que pasar una cosa así para darnos cuenta muchas veces de lo válidos que podemos ser con simplemente aportar un granito de arena".

Con tantas personas formando parte de un grupo de Facebook y teniendo acceso a lo que sucede, todo funciona como una cadena que ofrece todo tipo de soluciones para que el propósito fluya. Alberto Bóveda, taxista de profesión, no dudó a la hora de poner a disposición su vehículo para llevar a Pontearnelas ropa y una cuna para un bebé. Se demuestra que todo es posible "With a little help of my friends", como cantaría Joe Cocker.

La comida también escasea en muchos hogares y ya se han visto gestos en estos días de compras a personas en situaciones difíciles o la cesión de material para la elaboración de mascarillas para muchos colectivos.

Lisset Reirís también prefiere extraer una lectura positiva de toda esta situación de alarma general, "estamos levantando la mirada de nuestros ombligos y de nuestros móviles y nos preocupamos de lo que está pasando con el de al lado. Servicios Sociales está desbordado y varios compañeros del grupo pueden salir y ofrecimos la colaboración. Nuestra idea es ayudar a los servicios institucionales para aliviar en lo que haga falta. Nos podemos ayudar unos a otros".

Incluso la protectora de animales de Vilagarcía se ha mostrado dispuesta a donar diverso material que se le hizo llegar para un mercadillo benéfico con la intención de ayudar al que más lo necesite. Hasta se puede encontrar a veterinarios dispuestos a ayudar en el cuidado de las mascotas a todo aquel que lo necesite.

En plena batalla por diferentes líneas de ayuda a empresas y autónomos, Lisset Reirís considera que "hay mucha la gente que lo necesita. Entiendo que a veces queremos depender de ayudas del Estado, que son necesarias, pero creo que la mejor ayuda que puede funcionar ahora es la ayuda ciudadana. Ya habrá tiempo para pelear por otras cosas".

Todo un entramado de colaboraciones que se retroalimenta con el paso de los días y que sirve para recordar que la capacidad humana para solucionar problemas se hace más necesaria que nunca.