La Guardia Civil refuerza el fin de semana los controles en los accesos a concellos turísticos

La Guardia Civil reforzará los controles este fin de semana en los accesos a los municipios turísticos de O Salnés con el objetivo de frenar los posibles traslados que se puedan producir por parte de turistas a sus segundas residencias. Y es que aunque este año no hay operación salida de Semana Santa, no se descarta que haya quien intente burlar las normas de confinamiento para ir a pasar unos días a su casa de vacaciones.

El alcalde de O Grove, pueblo con un elevado número de viviendas de segunda residencia, sobre todo en San Vicente y A Toxa, mostró ayer su preocupación por la situación, ya que comunidades de propietarios advierten de "cierto movimiento de preparación" de pisos en sus bloques y a varios miembros del gobierno meco han llegado mensajes similares.

Ante la previsión de que algo así pueda suceder, José Cacabelos se puso en contacto con la Guardia Civil para que este fin de semana "extreme los controles" en la entrada a O Grove, algo que ya tenía previsto el instituto armado, confirma el regidor, muy satisfecho con la labor que están llevando a cabo los agentes durante el estado de alarma, con controles "muy exhaustivos". "Van a reforzar varios puntos en la comarca", añade.

Cacabelos advierte de que "nadie piense en la idea de venirse a O Grove para pasar unos días porque las multas van a ser importantes y estrictas, y los controles, muy rigurosos. Se van a reforzar mucho más de lo que ya se está haciendo".

El primer edil asegura que va a ser tajante con este asunto y apuesta por "sanciones lo más grave posibles". De hecho solicita a la Guardia Civil que si intercepta algún vehículo que intenta entrar en O Grove sin causa justificada, además de imponerle la correspondiente sanción, le impida el acceso y le ordene regresar a su lugar de origen, algo que también hará la Policía Local del municipio. "Esto es muy serio, no estamos de vacaciones, no hay Semana Santa", sentencia Cacabelos, que también avisa a sus convecinos de que no se desplacen esta Semana Santa porque no está permitido.

Vilagarcía y Cambados

El instituto armado también realizará controles en Cambados, que serán apoyados por la Policía Local dentro del término municipal, confirman fuentes del gobierno cambadés. De hecho esta semana la plantilla se ha incrementado con la contratación de dos auxiliares, una medida extraordinaria que permite la Xunta con motivo de esta crisis sanitaria sin precedentes y a la que se han acogido varios concellos arousanos además de Cambados, como por ejemplo Vilanova y O Grove.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra recuerdan que actualmente está trabajando a pleno rendimiento todo el cuerpo, formado por unos 1.600 guardias en la provincia. Añaden que se están realizando controles a diario para garantizar el cumplimiento de las normas de confinamiento y que los fines de semana se intensifican, como ya ocurrió en el "puente" de San José. Previsiblemente en Semana Santa se montará un dispositivo especial.

Con respecto a Vilagarcía, también destino de segunda residencia de un buen número de personas, desde el Ayuntamiento aseguran que por el momento la Subdelegación del Gobierno (el mando funcional de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad es del Ministerio del Interior desde la entrada en vigor del estado de alarma) no ha remitido orden alguna a la Policía Local en relación a controles por posibles desplazamientos a segundas residencias.

Además, consideran desde Ravella que "lo lógico es que se hagan a la salida de grandes ciudades para, precisamente, evitar que salgan de los lugares en los que residen, conteniendo así la posible expansión del virus", como ya se hizo en el puente del 19 de marzo. "Lo eficaz son los controles en los lugares de salida, no de llegada, porque eso supondría ya el desplazamiento y el aumento del riesgo de propagación", insisten.

No obstante, recalcan que dentro del término municipal de Vilagarcía la Policía Local continuará realizando diariamente controles de carretera, como viene haciendo desde el inicio del estado de alarma. Y en el caso de recibir instrucciones a mayores por parte de la Subdelegación del Gobierno, evidentemente serán atendidas.