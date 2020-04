Mariscadoras arousanas, abocadas a subsistir sin ingresos para dar de comer a sus familias

Casi la mitad de las 3.700 mariscadoras de Galicia trabajan en la ría de Arousa. "El marisqueo (a flote y a pie) es uno de los motores económicos de nuestra comunidad y estamos abandonados en nuestras casas. Somos los últimos de la cola". Son palabras de la patrona mayor de Vilanova, María José Vales, que al igual que las demás cofradías arousanas, urge un cese de actividad que no llega. Y mientras tanto, las familias continúan sin ingresos (desde principios de marzo), algunas de ellas ya en las últimas, con problemas para llenar el carro de la compra. "Ya empieza a haber gente con dificultades económicas para comprar alimentos. Si estamos así a finales de marzo y esta situación se prolonga, terminaremos abril con cero ingresos y habrá gente que no tenga ni para comer", advierte Maricarmen Dios, presidenta de la OPP-20 de A Illa, una agrupación que aúna a 237 profesionales.

El marisqueo es un sector que "vive al día". Cobran semanalmente y la inmensa mayoría dejó de trabajar a principios o mediados de marzo, por tanto llevan dos o tres semanas -según el caso- sin remuneración alguna. Y es que aunque el marisco no es un producto de primera necesidad, el Gobierno no ha paralizado su actividad, como sí ha hecho con otros sectores con motivo de la pandemia del Covid-19.

Cofradías y depuradores se han unido enviando escritos tanto a la Xunta como a Madrid, pero la única opción por el momento para poder cobrar es justificar un descenso de la facturación de al menos un 75% con respecto a la media de los seis últimos meses, una condición que no cumple la mayoría de las mariscadoras de forma individual (según la Consellería, a nivel colectivo el marisqueo gallego redujo sus ventas más de un 75%).

Rita Vidal, de Carril, es una de las cientos de afectadas: "Las mariscadoras que optamos por quedarnos en casa lo estamos pasando verdaderamente mal. No tenemos ningún ingreso hasta la fecha. La única solución que nos ofrecen es acogernos al cese del 75%, un cese que mayoritariamente no cumplimos porque nuestros ingresos habituales ya son muy bajos y reducirlos en un 75% supondría en la práctica no haber facturado nada en marzo. Además los requisitos son injustos y discriminatorios; cambian con frecuencia y tampoco hay quien nos oriente o haga trámites sobre el tema. Además hay mariscadoras que tienen miedo a perder su Permex, ya que no les convalidan los días si no tienen justificación por menores a cargo o patologías. Hay mariscadoras que están trabajando porque no encuentran otra manera de hacer frente a los pagos, otras priorizan la salud sin tener los pagos al día... Es una situación crítica, y si esto no se soluciona, pronto tendrá graves consecuencias tanto de salud como económicas y laborales".

Una buena parte de las mariscadoras tiene a personas mayores a su cargo o padece alguna patología previa que las pone en el ojo del huracán del coronavirus. Rita Vidal padece asma y superó dos pneumonías (una de ellas requirió hospitalización) y su compañera "Pupe", Guadalupe Jueguen, vive con un solo riñón al haberle donado el otro a su hermano. También dejó de trabajar cuando se decretó el estado de alarma. Su hija de 6 años se quedó sin colegio y ella decidió quedarse en casa para cuidarla. Además, declara, "tengo miedo de contraer el coronavirus porque solo cuento con un riñón, mi madre está mayor y con complicaciones y tengo un hermano inmunodeprimido. No tengo el mejor panorama para salir a trabajar porque en mi sector es casi imposible respetar las medidas de seguridad, además de no conseguir los EPIs".

Jueguen recalca que "las mariscadoras, como casi todos los autónomos, vivimos al día y quedarnos en casa supone un verdadero sacrificio. Ya van dos semanas sin ningún ingreso y hoy nos descontaron el recibo de la Seguridad Social", alerta la mariscadora carrilexa.

Se trata del seguro de febrero y las cuentas de algunas trabajadoras se han quedado en números rojos.

Maricarmen Dios, de A Illa, lamenta que su sector está "desprotegido, en el limbo, totalmente desamparado". En la cofradía hicieron cálculos aleatorios de algunos socios y "no hay manera de demostrar esa pérdida del 75%". "Vivo con una persona de 79 años y no la voy a poner en riesgo", añade Dios.

Desde la cofradía de Vilanova, María José Vales insta a la Consellería do Mar "a luchar por el marisqueo", a pelear por el sector en Madrid, ya que el departamento de Quintana alega que con el estado de alarma carece de competencias para autorizar un cese de actividad. "No sé si lo está haciendo pero no me consta", concluye Vales mientras lamenta que "estamos abandonados".