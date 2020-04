En contra de la estigmatización del brazalete azul

Si bien no se han detectado casos en la comarca, lo cierto es que personas que acompañaban a familiares con necesidad de paseos terapéuticos, han sufrido episodios de insultos y vejaciones por parte de vecinos desde sus casas al considerar que estaban vulnerando la orden de confinamiento.

En los últimos días ha surgido un movimiento que reclamaba la utilización de unos brazaletes azules para identificar a las personas que necesitaban esos paseos terapéuticos. Sin embargo, voces autorizadas en la materia parecen negarse a esta opción.

La psicóloga Leticia Prado, del gabinete Laretea, apunta sobre la idea de los brazaletes azules que "vulnera cualquier derecho de intimidad. No es justo que tengan que salir así a la calle. El foco hay que ponerlo en los que insultan no en las víctimas".

Por su parte, Fausto García rechaza que el brazalete resulte una medida operativa. "en mi opinión, no es correcto utilizar ningún tipo de identificación. Es una cuestión de derechos individuales y de respeto a las personas. Entiendo que, en algún caso, puedan haberse producido malos entendidos debido a un desconocimiento de las especiales circunstancias en las que se llevan a cabo esos paseos, pero, en cualquier caso, no es un problema de las personas que están realizando el paseo, sino de quienes emiten juicios sin ningún tipo de información previa. Nadie debería ser señalado o identificado con brazalete alguno; lo que no es incompatible con que los acompañantes dispongan de la documentación necesaria para justificar su presencia en las calles en caso de ser requerida por personas autorizadas a tal fin".