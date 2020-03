pepo suevos "Tiven a sorte de que me colleu forte e as miñas defensas funcionaron moi ben"

-¿Como están sendo as súas rutinas no día a día?

-Levántome pola mañá e fago deporte, limpeza, e despois de comer, métome co tema da batería. E tamén se me dou por aprender a tocar a guitarra. Pola tarde fago lectura e vexo series e atendo as redes. A primeira semana, cando publiquei o primeiro vídeo de que tiña coronavirus foi unha brutalidade de xente a que se puxo en contacto conmigo de todos lados. Pensei aquilo de que non hai mal que por ben no veña porque dinme a coñecer con tanta televisión na que salía e medios de comunicación. A miña filla que está estudiando fóra, en Estados Unidos, chamoume para berrarme porque pensaba que ao dicilo ían deixar de chamarme para traballar, pero a verdade que foi un golpe de marketing brutal porque nun plumazo puxenme en primeira líña (risas).

- É de Ferrol, vive en Bertamiráns, pero tenmoito contacto có Salnés.

- Temos casa en Cambados e imos moito alí. No inverno tamén estamos alí moitos fins de semana. E logo o verán ou a Semana Santa pasámola aí. A miña filla tamén rema para o Náutico O Muíño de Ribadumia, e precisamente, ese era outro motivo para ir moito para Cambados. Precisamente facer deporte e poder correr é unha das cousas que máis boto de menos.

-¿Que mensaxe manda á poboación, como sufridor directo, de cara a afrontar o que ainda falta?

-Primeiro, dicirlles que o medo mata máis que os bichos. A mensaxe é de calma e de tranquilidade. Desta imos sair. Vai haber xente próxima que o poida pasar mal,pero pasa con todas as enfermidades que hai. Isto forma parte da vida e hai que asumilo con naturalidade e sobre todo con moita responsabilidade. O máis importante é non ir de guai e de que sabemos máis que ninguén. Os que van ao pan tres veces ao día a realidade é que son bastantes máis parvos do que eles pensan. Hai que facer caso dos que saben.Toca paciencia, bo humor, e empregar o tempo e sen medo a nada porque a humanidade vai seguir e agardemos que con máis valores que os que xa tiña antes de comezar todo isto.

Cando soubo do seu positivo en coronavirus, Pepo Suevos non dubidou en facelo público. O seu caso alcanzou unha importante notoriedade ao tratarse dunha cara moi coñecida e en contacto, polo seu traballo, con moita xente. Moi vinculado ao Salnés, conta como está sendo o seu illamento dentro do peche obrigado. Incluso tivo a iniciativa de elaborar un diario das súas actividades que está tendo unha gran repercusión, amosando a todos que o bo humor é básico para superar esta situación.

- Como "sufridor" directo do coronavirus, pode dicir con autoridade que non é ningunha broma

- Máis que dicilo eu, pódeno dicir os datos que saen cada día.Dependendo como dea e con quen dea o resultado é un ou outro, dependendo de moitos factores. Como tamén hai moitas enfermidades que matan xente, esta non é unha excepción. O problema é o contaxio. A min colleume forte e as miñas defensas funcionaron ben. Tamén hai cifras oficiais, e un 80% da xente que o contrae non ten síntomas. Logo hai xente con problemas de inmunidade, hipertensión, idade avanzada.. que teñen máis papeletas para sufrir. Eu a nivel cardiorespiratorio ando bastante ben. O meu é un caso moi curioso porque na casa somos tres. A muller e o meu fillo fixeron a proba e están ben, pero o meu fillo tose máis e ten máis mocos ca min.

-Por pouco colles antes o virus que en China, porque xa levas case dúas semanas.

-Fun pioneiro (risas), todo o mundo ten tendencia ao fácil e pensar que me contaxiei en Madrid onde estiven o 3 de marzo, pero de paso absolutamente no aeropuerto. Foi nada de tempo, un pasar e nin parei a nada.

- Entón, ¿onde pensa que puido contaxiarse?

- Botolle máis posibilidades a que din un pregón en Pazos de Borbén na Festa da Cacheira con máis de 3.000 persoas alí. Iso foi o 8 de marzo. A miña maneira de pensar, peso que tiven máis posibilidades de coller alí o bicho porque estiven con moita xente, moito saludo, moita foto e por ahí veñen as miñas sospeitas.

-¿Cómo empezaron os síntomas?

-Estiven perfectamente ata o día 13 de marzo. Ese día empecei a tusir e a notar certo malestar no corpo.Achaqueino porque fun cortar a herba a unha finca que temos en Cambados. No verán traballo alí cuns tenis vellos e foron os que puxen ese día. Había moita humidade na herba e mollei os pes. Collín catarreira e o venres empecei a tusir e con dor muscular. Mirei a febre e tiña 38, pero a tos era pouca e espaciada. Tampouco era unha tos seca, pero optei por facer a proba ainda que ao principio non quería porque non estaba tan mal. Pero como estaba o tema de que a muller tiña que ir a traballar o luns de volta e faino nun centro sanitario, pensamos que o mellor era facela, non vaia ser que ela o tivera e entón o lío ía ser máis grande. Chamamos para dar parte e o de entrada dixéronme que non me facían a proba. Despois deberon reflexionar e pensar que o meu tema podería ter máis problemática polo traballo da miña muller.

-E inmediatamente confinamento e a cumplilo moi seriamente.

-Así foi. A partires do sábado 14, que falo cos médicos, dinme que me meta na miña habitación. E aquí estou metido desde aquela. Aviso antes para salir pola casa, non lle toco a nada, vou en turnos distintos a facer as comidas, falamos a través da porta... Así desde o sábado 14 e xa o día siguiente non volvín tusir. Non teño absolutamente nada de síntomas,pero ao dar positivo teño que estar confinado.

-¿Xa sabes cando pode rematar o teu illamento pola enfermidade?

-Pois estou pendente dunhas probas que me van facer dentro de nada para saber se se remata isto. Teño que dar dous negativos para que me consideren como curado do coronavirus e a verdade que teño ganas para poder andar pola casa un pouco máis liberado.