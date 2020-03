"Un mundo nuevo" frente al desánimo

La introspección se convierte en muchos casos en fuente de inspiración para la creatividad. Uno de los pocos aspectos positivos que deja el confinamiento es la tranquilidad para componer musicalmente y el vilagarciano Gonzalo Arca lo aprovecha para pedir "Un mundo nuevo" con guitarra y voz.

La capacidad para componer buena música no está reñida con el confinamiento ni mucho menos. Incluso se convierte en algunos casos en una válvula de escape que permite plasmar sentimientos, filias y fobias con un pentagrama como red para que nada se pierda.

Son muchos los músicos que hablan de retiro espiritual cuando se refieren a composiciones, trabajos o incluso a ordenar ideas. Hacer de esta pausa obligada una oportunidad para seguir creando es algo que en el caso del vilagarciano Gonzalo Arca se está llevando a la práctica.

La dificultad para evadirse de la realidad actual se puede convertir también en fuente de inspiración. "Un mundo nuevo" es la canción que Arca creó en apenas un par de horas para ayudar a pensar positivamente pese a las dificultades.

Reconoce que "me la pidió mi amigo Moisés Pérez para un grupo de redes sociales donde se trata de ayudar a la gente que lo está pasando peor. Espero que ayude a pensar que de todo se puede salir y en que quizá no haya mal que por bien no venga".

A disposición de todos aquellos que la quieran escuchar en redes sociales, esta composición llega en un momento de añoranza de la música en directo para Gonzalo Arca. Incluso apunta que su sector también está pasando por dificultades, "ahora en marzo tenía varios conciertos programados, pero prefiero casi ni pensar en todas estas cosas. Me gusta ser positivo y aprovechar para componer, estudiar música, tocar mucho y arreglar temas".

La reflexión a la que invita el encierro domiciliario también le lleva al músico a considerar firmemente la opción de adaptar su música al castellano, tras muchos años cantando en la lengua de Shakespeare. En ese sentido su "Un mundo nuevo" es asimismo un paso más en una transición a la espera de escenarios para poder materializarse por completo.

La tecnología, también en su caso, se convierte estos días en ese punto de encuentro donde la vista y el oído son los únicos sentidos que vencen al confinamiento. "Tengo alguna petición para colaboraciones y también conciertos on line. Me apetece tocar también con músicos como Pablo Pérez". Todo ello extrañando mucho su deseo de que "podamos aprender de esto y que lleguemos a tener un mundo con mejores personas de lo que éramos antes".