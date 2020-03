Un stock imposible de vender aboca al desastre económico a los depuradores gallegos

Las empresas depuradoras de Galicia avanzan casi irremediablemente hacia el desastre económico. El Estado decidió mantenerlas abiertas cuando decretó la situación de alarma por COVID_19, por considerarlas de primera necesidad, cuando resulta que en tiempos de crisis sanitaria como los actuales nadie piensa en comprar marisco.



La situación es preocupante para el sector, sobre todo por dos aspectos fundamentales. Por un lado, en los tanques de depuración de algunas empresas no hay producto, ya que el desabastecimiento es ahora generalizado, y sin embargo tienen que mantener operativas las instalaciones, con el coste que eso conlleva. Y, por otra parte, hay depuradoras que tienen acumuladas ingentes cantidades de ostra, almeja, berberecho y todo tipo de especies de concha similares que ahora nadie quiere comprar, ni siquiera después de que los precios cayeran en picado en las últimas jornadas.



Tanto es así que algunos empresarios de este sector dedicado a la depuración y venta de moluscos en el mercado de fresco temen verse abocados a la desaparición y piden ayuda a la Xunta y el Estado central.



Reclaman, por ejemplo, la orden de paralización inmediata de la actividad extractiva y depuradora, ya que así podrán acogerse a los beneficios correspondientes por cese de actividad.





Todo sucedió repentinamente, en vísperas del puente festivo

Algunas depuradoras tienen un enorme stock que no pueden vender,





Un producto que no tiene salida



"El consumidor no quiere almejas; compra pollo y leche"

Manipulación de mejillón en Mariscos Sálvora.

Un producto que se debilita y flaquea

Ostra acumulada en una de las depuradoras,



Altos costes de funcionamiento



Sin red de transporte

Al igual que reivindicanpor parada forzosa y que se busquen fuentes de financiación adicionales en los Fondos Europeos de la Pesca (FEMP).El principal problema al que se enfrentan es que en vísperas del Días del Padre y de la llegada de la campaña fuerte de Semana Santa, como también antes de que se supiera que iba a decretarse el estado de alarma en España, los depuradores adquirieron gran cantidad de producto.Lo hicieron en previsión de la importante demanda que se avecinaba y aprovechando la notable actividad de las diferentes cofradías y agrupaciones de mariscadores, sin duda beneficiadas para la extracción por los que fueron los episodios de bajamar más acusados del año. Todo ello sucedió, hay que insistir,antes de que se prohibiera a los ciudadanos salir de casa y, en consecuencia,en las instalaciones para nada; no hay compradores porque en una crisis así la gente no piensa en comprar marisco", lamentan enLo cierto, es que ahora los depuradores y/o comercializadores de moluscos bivalvos carecen de actividad y, en algunos casos, mantienen sus empresas llenas de un producto que no tiene salida, y que tampoco pueden devolver al mar.Es, en consecuencia, una situación desesperada, "pues, lo cual complica la logística de las empresas, al no ser aptos para el acopio durante mucho tiempo.Sabedores de que "el consumidor no reclama en estos momentos almejas y berberechos, sino que hace acopio de pollo, leche, carne o conservas, entre otros productos",para así poder acceder a las ayudas pertinentes y capear este duro temporal.Así se lo hizo saber larecordándoles, igualmente, que, como son los restauradores.Un sector, dicho sea de paso, "directamente clausurado por orden gubernativa hace días, mientras que, al igual que los parques de cultivo y las bateas de mejillón y ostra, lo que nos impide acogernos a la situación de fuerza mayor pese a la destrucción económica global que tenemos ya encima", lamentan los depuradores gallegos.Para entender mejor la difícil situación de las firmas depuradoras hay que incidir, y sus representantes así lo hacen, en que a los bivalvos que llegan a sus instalaciones "no se les puede alimentar", y esto supone queDicho de otro modo, que las depuradorasDe ahí que el cierre repentino de los restaurantes "dejara sin salida todas las ventas previstas para el fin de semana y el puente del Día del Padre".Se trata de un producto acumulado, hay que insistir,Esto hace que sea "imposible recuperar la mercancía ya expedida porque la reinmersión en agua está totalmente prohibida una vez que el producto ya ha sido envasado al por menor", detalla Agade en sus demandas ante las autoridades.Y por si esto no fuera suficiente, hay que tener en cuenta los costes de funcionamiento de cada depuradora, advirtiéndose de quA este respecto, cada especie debe ser tratada en tanques separados, y ademásEste es un problema añadido, porque del mismo modo quecada vez más acusado en Galicia.Puestos a analizar las complicaciones con las que se encuentra el sector, los empresarios alegan que "la siempre completa misión de llevar a los mercados productos perecederos como los bivalvos es ahora casi imposible, pues".Y todo ello da forma a "una crisis que no nos afecta solo a los depuradores y transformadores (cocederos) de moluscos, sino también a los