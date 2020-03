El PP de O Grove reclama unidad política y lamenta las críticas del alcalde

El PP de O Grove, bajo dirección de Beatriz Castro, arremete contra el alcalde, el socialista José Cacabelos Rico. Lo hace después de que éste criticara la calidad de las mascarillas enviadas al municipio desde la Xunta y tachara de insuficiente esa aportación de medios materiales para luchar contra el coronavirus Covid-19.



Los conservadores mecos pretenden así buscar una postura de unidad frente a esta crisis sanitaria, convencidos de que "nuestros vecinos así lo merecen".





Se ofrecen a ayudar en todo lo necesario

Es por ello que brindan total colaboración al gobierno meco "para ayudar en todo aquello que en nuestra mano esté y se nos pida, actuando con la lealtad y responsabilidad que demanda la ciudadanía a todos los partidos políticos".Su objetivo esmáxime cuando, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se aproxima una ola muy dura".Frente a esto, "nos tenemos a nosotros mismos como sociedad, a grandes profesionales y la seguridad de que vamos a ganarle al virus, aunque solo con coordinación y sin egoísmo", aduce el PP.

"Lo fácil es criticar"

"Un gobierno autonómico no puede perder el tiempo"



Así las cosas, con la intención de "trabajar unidos en la gestión de la crisis y evitar el enfrentamiento", los conservadores recuerdan que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, también puso a su equipo a las órdenes del Gobierno de España, recordando que, ya que de no haber mantenido los almacenes y depósitos con suministro el Sergas estaría colapsado".Lo que sucede, reflexionan desde O Grove, es queen estas difíciles semanas en todo el país".Esto puede explicar que llegaran a O Grove menos mascarillas de las prometidas por la Xunta, como denunció el alcalde socialista José Cacabelos.Pero es que, replica el PP,, de ahí que a veces cuando llega el material los receptores se encuentren con que las cantidades que se reciben son menos de las prometidas,Aclarado esto, y también queel PP grovense sugiere que "esto da idea de las dificultades para gestionar de la mejor manera posible los pocos recursos existentes ante una crisis como una pandemia que ha generado un desabastecimiento claro de material".Dicho de otro modo, que "debido a la imposibilidad del mercado de hacer frente a una producción suficiente, lo fácil es criticar la gestión de una Administración en concreto".Esto explica "a cuenta del material de autoprotección que se ha ido repartiendo por los municipios, acudiendo a la prensa para reflejar como una tomadura de pelo el reparto de dicho material y afeando al gobierno autonómico".Por ello, y por los planteamientos del propio regidor grovense, Beatriz Castro y su equipo piden al PSdeG que no se use esta crisis "para su propaganda".Al hilo de lo cual proclaman queDe tales declaraciones "se desprenden que prefieren no tener ningún material antes de dotarse de protección durante un tiempo a la espera de que puedan llegar nuevas remesas", manifiestan.Y claro, frente a esto y las palabras de Cacabelos, que calificó el envío de material de la Xunta como una "chapuza", pidiéndole "que no haga política barata", los conservadores contestan quea las necesidades de la ciudadana, pues un gobierno autonómico que está gestionando la lucha contra el coronavirus no puede perder el tiempo luchando contra campañas de la oposición".Es así como el PP reclama"en este evento extraordinario que ya ha dejado en nuestro pueblo los primeros casos positivos, de ahí que los vecinos estén preocupados y se merezcan la responsabilidad de todos los partidos políticos a la hora de afrontar la situación".La formación que lidera Beatriz Castro concluye quelo que hay es un problema real de suministros y todas las Administraciones están intentando trabajar para solucionar este problema y producir o adquirir ese material".Una reflexión que la lleva a poner como ejemplo quepara "crear material de protección sanitario que las Administraciones, temporalmente, no pueden dar, o no al menos en la cantidad que a todos nos gustaría".Se refiere, sobre todo, a, que confeccionan mascarillas y que están en primera línea de la lucha contra el coronavirus", los cuales "merecen nuestro apoyo y aplauso y son los que nos están dando el ejemplo a seguir en estos difíciles momentos".