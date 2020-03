"No es país para autónomos"

Al despertar José Rodríguez una mañana, tras un sueño intranquilo, encontrándose en su cama convertido en un monstruoso autónomo: "¿Qué me ha sucedido?... No soñaba, no".

Así comienza la famosa novela de Kafka "La metamorfosis", a la que yo me he permitido cambiar el nombre del protagonista por el mío, el nombre de un autónomo cabreado desde 1984. Y creo que ésta es una sensación que tenemos en estos momentos la mayoría de los autónomos de este país.

Primero nos hacen pasar por un proceso de crisis emocional, que nos hace más vulnerables y que hace que desaparezca la sensación general de seguridad.

Entramos en esta crisis sanitaria paralizados, sin saber ni poder reaccionar a lo que está ocurriendo. Nos obligaron a cerrar los negocios (en mi caso relacionado con la hostelería), pasando de un día para otro de tener una actividad empresarial a todo color a otra en blanco y negro.

A continuación, nos instalaron en una sensación de incertidumbre y miedo irracional; en una confusión generalizada.

La ansiedad y el temor dieron paso a una situación en la que nos sentimos amenazados, ya que las medidas económicas expuestas por el gobierno tardaron cinco o seis días en ser comunicadas.

Frente a todo esto, entiendo que recibir ayuda y que se nos transmita calma y seguridad son pilares fundamentales para poder recuperar nuestras vidas y negocios.

Porque no tenemos que olvidar que todo esto proviene de una situación extraordinaria que, a partir de ahora, se estudiará en las universidades. Y no porque nosotros, los autónomos, hayamos gestionado mal nuestros negocios.

El Gobierno parece olvidar que esta pandemia no va a causar solo muertes por la propia enfermedad, sino que cuando todo esto acabe se producirán más muertes, aunque éstas serán más lentas y agónicas, protagonizadas por todas aquellas personas y familias a las que no solo se les arrebatará lo que son, sino también lo que podrían haber sido.

Para concluir, me gustaría resumir todos los mensajes lanzados por el presidente del Gobierno, económicamente hablando, en una frase de la novela de George Orwell, "Rebelión en la granja", que dice: "Todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros". Esta frase, sin duda, también nos hará replantear nuestra vida ideológicamente.