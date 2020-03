Durán arremete contra el alcalde de Vilagarcía por "utilizar" la Fegamp como "altavoz del PSOE"

El ataque de varios alcaldes socialistas al reparto de material que ha realizado la Xunta de Galicia no ha sentado nada bien al alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que ayer no dudó en arremeter contra todos ellos, y en especial, contra su homólogo de Vilagarcía y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela. Para empezar, Durán no entiende como se pueden lanzar acusaciones políticas en un momento tan dramático como el que se está viviendo en España, pero "si lo que quieren algunos es encender el ventilador, que lo apunten hacia Madrid, al filósofo que tienen como ministro de Sanidad, que es el que tiene el mando único desde que se decretó el estado de alerta nacional y debería ser el que facilitase todo el material necesario, algo que no está haciendo, como ocurre con otras administraciones que también gobierna el PSOE".

Pero lo que no está dispuesto a consentir es que el presidente de la Fegamp, "el que nos representa a todos los municipios, seamos del color que seamos, se convierta en portavoz del PSOE, por eso advierto que, si Varela sigue utilizando de forma partidista esta institución, lo mejor será darse de baja en ella y crear otra en la que sí se fomente el consenso y defienda los intereses de los gallegos, por encima de ideologías y de unas siglas".

El vilanovés recomienda a su vecino vilagarciano que "no vaya por ese camino porque lo único que va a conseguir es romper el consenso que existe desde hace tantos años en esa institución, una circunstancia que sería lamentable y demostraría la escasa visión institucional que tienen en el PSOE, pero no solo los de aquí, sino también los que nos gobiernan en Madrid".

Del que no se olvida tampoco Durán es del alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, al que no duda en reclamarle el material que le ha dado la Xunta. "Si no lo quiere, que no se preocupe, que nos lo dé a Vilanova, que estamos dispuestos a repartirlo entre los vecinos", señala Durán. El vilanovés insiste en que "es mejor tener eso que no tener absolutamente nada, que es lo que ha dado el Gobierno central a los concellos, por eso le animo a que renuncie a toda la aportación de la Xunta, ya que no le sirve y nos la dé al resto de municipios; eso sí, cuando comiencen a registrarse contagios en O Grove espero que no culpe a nadie más que a usted mismo por no haber repartido el material que se le envió".

Echa en cara a los socialistas que "en lugar de hacer un frente común, se dediquen a poner palos en las ruedas en una actitud que solo puede calificarse de ignominiosa y vergonzosa, todo por tratar de sacar rédito político de una situación en la que se están jugando vidas de personas, aunque ellos no parezcan verlo".

Durán reconoce que todo el material que le envió la Xunta, "puede que no sea el mejor que hay en el mercado, pero lo hemos repartido en aquellos lugares donde se necesita y puedo asegurar que todo el mundo está agradecido". Un ejemplo de ello es el centro de salud del municipio, donde tan solo había dos equipos de protección adecuados, cifra que se ha incrementado gracias a la aportación de la Xunta de Galicia.

El Concello vilanovés también continúa con las labores de limpieza y desinfección de los espacios públicos, con personal municipal recorriendo las inmediaciones del centro de salud, Concello, supermercados y centros de alimentación para tratar de reducir al mínimo el riesgo de contagios entre los vecinos.