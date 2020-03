Protecciones hechas por mecos

El alcalde de O Grove alaba el papel que desempeñan los improvisados costureros que elaboran mascarillas en la villa, citando expresamente a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la Cofradía de la Virgen de los Dolores. En relación con esto último, Cacabelos agradece la aportación de mascarillas y asegura que el Concello seguirá recibiéndolas y distribuyéndolas. Aunque hace una apreciación al respecto, pidiendo que también en este caso se extremen las medidas de prevención. Lo que quiere decir es que deben reunir una serie de condiciones, como por ejemplo "que sean de doble capa, que se laven a altas temperaturas antes del primer uso y que siempre que las utilicemos las pongamos y quitemos agarrándolas por las gomas". Tiene claro el máximo mandatario que "tener estas mascarillas domésticas siempre es mejor que no tener nada", pero también sabe que "el nivel de protección que ofrecen es relativo, pues permiten que no contagiemos a terceros si estamos enfermos, pero no evitan que nos contagiemos nosotros mismos".