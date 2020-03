Durán: "Vilanova aceptaría las mascarillas y guantes de O Grove"

Estupefacto se quedó el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, al conocer las críticas del alcalde de O Grove y del PSOE a las mascarillas repartidas por la Xunta. Durán no dudó en recordarle a su homólogo que "su han sido solo 100, ya son 100 más que las que ha facilitado la Diputación y el Gobierno central, el verdadero responsable de la falta de medios que existe para luchar contra el coronavirus". El vilanovés lo tiene muy claro "si Cacabelos no las quiere, que nos diga el punto donde las recogemos, que nosotros si las queremos para proteger a nuestros vecinos; también le animo a renunciar al próximo reparto, así habrá más para el resto, eso si, espero que no se contagie ningún grovense por la decisión de su alcalde". Insiste en tildar de "inconsciente y vergonzosas" las declaraciones del PSOE, sobre todo "porque los responsables de lo que está sucediendo, están en Madrid y son de ese partido".