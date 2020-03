El centenar de trabajadores de San Roque se somete al test rápido del coronavirus

Toda la plantilla del ambulatorio de Vilagarcía -formada por más de un centenar de personas- se ha sometido al test rápido del coronavirus tras solicitarlo la dirección del centro de salud a la Gerencia de la EOXI a raíz del brote detectado en las instalaciones de San Roque. Y es que ya son seis los trabajadores infectados por coronavirus (cuatro médicos, una enfermera y un PSX -Personal de Servizos Xerais-). Además, otros dos empleados permanecen confinados en sus respectivos domicilios desde el domingo porque tienen síntomas, si bien todavía no está confirmado si se han contagiado o no. Ante esta situación, no sería descabellado que el número de positivos entre la plantilla del ambulatorio vilagarciano se incrementase.

Todos los trabajadores de San Roque están a la espera de los resultados. Una primera tanda se desplazó a Pontevedra el domingo para realizar el test Covid-Auto y una segunda (de unas cincuenta personas) fue ayer por la tarde. Se incluyen todo tipo de empleados del centro, de todas las categorías, así como eventuales que han trabajado en el ambulatorio en las últimas dos semanas, precisa la coordinadora, Elvira Sineiro.

Las pruebas se llevan a cabo en el recinto ferial de Pontevedra, a donde los pacientes llegan con cita previa de Medicina Preventiva para poder ser atendidos. En el caso de la plantilla del centro de salud de Vilagarcía, los test se realizaron entre las cuatro y las seis de la tarde. Cada profesional llega en coche (preferiblemente solos) y un equipo especializado le hace la prueba, que consiste en introducirle un bastoncillo por la nariz y otro por la boca, sacando la lengua, para tomar unas muestras. Son solo unos minutos.

El ambulatorio de Vilagarcía ha tomado varias medidas para frenar la propagación de Covid-19 con el objetivo de proteger a sus profesionales y a los pacientes.

La semana pasada la Brilat estuvo en las instalaciones realizando una exhaustiva desinfección y se ha limitado la asistencia presencial al centro solo a casos urgentes. Las demás consultas se realizan vía telefónica. Desde el lunes los vecinos de Vilaxoán están derivados a San Roque debido al cierre temporal de su consultorio.