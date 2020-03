Denuncian que las mascarillas enviadas por la Xunta son "de mala calidad"

José Cacabelos Rico insistía esta mañana en que "no es momento de hacer política", por lo que desde O Grove "apoyamos a la Xunta y al Estado porque estamos en el mismo barco para salir de esto todos juntos". Pero eso sí, dejando claro que "lo que hizo ayer el Gobierno de Galicia fue una auténtica chapuza, ya que repartió mascarillas contra el coronavirus que, además de ser escasas, son de mala calidad".



Y no solo eso, sino que "ha enviado a los ayuntamientos menos unidades de las que dice haber entregado", aseguran desde el gobierno socialista de O Grove.



Así lo detalla el alcalde, quien explica que, una vez realizado el recuento, en la base del Servicio Municipal de Emergencias, "resulta que no llegaron las 80 mascarillas que la Xunta asegura habernos enviado, sino que eran solamente 68".



Y "lo peor de todo -insiste- es que se trata de protecciones de una calidad tan pésima que no se pueden ni repartir entre la población".





Cacabelos insiste en que, por eso creo que no se puede permitir esta auténtica chapuza, por mucho que la Xunta se disculpe diciendo que no hay otra cosa".Lo que pide esenviando mascarillas queque trabajan desde sus casas".A lo que añade que "es necesario que la Xunta actúe con seriedad y no juegue al electoralismo, pues yapara todos los Concellos". José Cacabelos termina pidiéndole "que rectifique y empiece a actuar con seriedad, para así estar a la altura de los vecinos".