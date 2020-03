El marisqueo puede solicitar ayudas al Gobierno tras caer su facturación un 77%

Un informe elaborado por el Gobierno gallego constata que la facturación del marisqueo a pie y de recursos específicos cayó en la comunidad más de un 77% en lo que va de mes en comparación con el semestre anterior, un porcentaje superior al 75% que establece el Estado para poder acceder a las compensaciones económicas con motivo de la crisis del Covid-19. Y es que los productos del sector apenas están teniendo salida en las lonjas a consecuencia del cierre del sector hostelero.

La Consellería do Mar ya remitió este informe a varias entidades que solicitaban el cierre de la actividad marisquera. En este sentido, desde el departamento que dirige Rosa Quintana recuerdan que "al tratarse de una actividad de suministro de alimentos, no está entre las actividades suspendidas por las medidas establecidas por la Xunta y por el Gobierno central ante la crisis del coronavirus". Por tanto "el Ejecutivo autonómico no puede proceder al cierre de la actividad de forma generalizada, pues se trata de una competencia que se atribuyó el Estado al emitir la declaración del estado de alarma, abocando esa capacidad al Ministerio de Sanidad.

No obstante la normativa autonómica permite que cada cofradía de forma individual pueda solicitar el cierre o aplazamiento de la actividad extractiva en el marco de su plan de gestión (los bancos en los que trabaja) y la Consellería procedería a dictar las resoluciones específicas para cada pósito. Una vez realizado este trámite, los afectados podrían solicitar la prestación por el cese de actividad y emplear el informe de la Xunta sobre la caída de facturación para reforzar su petición.

Con respecto al marisqueo, las personas que por motivos de salud sean más vulnerables o bien tengan menores o mayores a su cargo, podrán quedarse en casa durante el estado de alarma sin que sea penalizado a la hora de renovar el Permex.

En cuanto a las medidas de seguridad, Mar recomienda evitar aglomeraciones en zonas de trabajo y en puntos de control, mantener la distancia mínima entre personas y evitar el contacto físico., aunque en las pequeñas embarcaciones resulta complicado; de ahí la petición de cese generalizado realizado por parte del marisqueo arousano.