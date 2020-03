Shaowei Liu: "Hay que decirle a la gente que solo salga a comprar comida cada tres o cuatro días"

Shaowei Liu tenía cinco años cuando llegó a Vilagarcía. Hoy, con 34, es un destacado empresario y sigue viviendo en la capital arousana. Liu siguió muy de cerca la grave crisis sanitaria sufrida por China a consecuencia del coronavirus, y observa ahora enormemente preocupado como el Covid-19 avanza sin freno por Europa. Está convencido de que, por muy doloroso que sea, solo un aislamiento social rotundo será capaz de detener al virus, y de que Occidente se equivocó al difundir la imagen de que el coronavirus no era más que un pariente benigno de la gripe.

-¿En qué momento de la epidemia cree que se encuentra España?

-El pico aún no ha llegado. En una semana o diez días, las cifras serán cinco veces mayores. Ahora mismo, hay un alto porcentaje de la población con síntomas leves o asintomática a la que ni siquiera se le realizan las pruebas, porque no hay, así que el dato real a día de hoy puede ser dos o tres veces mayor que el oficial. Toda esa gente puede propagar aún más la enfermedad, porque el nivel de contagio de este virus es enorme.

-Las noticias que llegan desde China parece que son mucho mejores. Llevan varios días sin contagios locales.

-En mi pueblo todavía es casi obligatorio salir a la calle con mascarilla. Debe usarse salvo que te encuentres en una zona abierta y con poca concentración de gente. En los comercios y restaurantes te obligan a medir la temperatura corporal antes de entrar. Se espera que entre mayo y junio se pueda empezar a hacer vida normal, como antes de la pandemia.

-¿Qué se hizo en China que no se está haciendo en España?

-En China la cuarentena fue total. No se podía bajar al perro ni ir al supermercado. Te daban un permiso certificado para salir únicamente cada dos o tres días. En las zonas más afectadas no te dejaban salir para nada, y el Gobierno se encargaba de repartir los alimentos a domicilio. Aquí en cambio puedes salir con el perro cincuenta veces al día, y bajar a por tabaco otras diez. No hay control, y el asunto es serio.

-España sufre ahora una enorme carestía de mascarillas y otros productos de higiene y prevención. ¿Sucede lo mismo en China?

-No, ahora mismo la gente de China está abastecida de mascarillas, porque muchas empresas reorientaron sus líneas de producción a la fabricación de material sanitario. El problema de esta pandemia es que se extendió por todo el mundo, de modo que hacen falta mascarillas en todas partes.

-¿Tan importantes son? En España siempre se dijo que la población sana no las necesitaba.

-Son necesarias, porque gracias a ellas evitamos la propagación del virus. Al transmitirse por la saliva y haber tantos casos asintomáticos o leves, es fácil que se produzcan contagios si la población no las utiliza.

-En estos momentos ya es prácticamente imposible encontrarlas, y de hecho ni siquiera hay suficientes para los sanitarios. ¿Qué precauciones debe tomar una persona que salga a la calle y que no tenga?

-Hay que cumplir lo que están diciendo las autoridades. Evitar al máximo el contacto social, mantener las distancias de seguridad entre las personas, no tocarse la cara, lavar las manos a menudo.

-Agentes de policía y otras fuerzas de seguridad de varios puntos de España han denunciado que sus jefes no les dejan usar mascarilla mientras trabajan. ¿Qué opina de ello?

-Conozco el caso y me parece demencial. Es gente que está combatiendo el virus en primera línea y necesita material para protegerse. Pero ya no es que las autoridades no les compren las mascarillas, es que ni siquiera se las dejan comprar a ellos, porque dicen que dan mala imagen. No tengo palabras. Es un asunto grave. Si no se toman medidas morirá mucha gente.

-¿Están culturalmente los ciudadanos occidentales tan preparados como los chinos para soportar situaciones de confinamiento?

-No, de ninguna manera. China es un país acostumbrado a que el Gobierno ponga las normas y a que los ciudadanos las obedezcan. Los chinos son mucho más obedientes porque están acostumbradas a un sistema de jerarquías que procede del confucianismo. Aquí, en Europa, la libertad y la independencia personales están por encima de las normas. A nivel político, la diferencia también es enorme. El dirigente europeo tiene miedo a tomar ciertas decisiones por las consecuencias políticas que eso pueda tener. En China, eso no sucede al depender todo de un partido.

-¿Estuvieron bien informados los ciudadanos españoles antes de que se desencadenase la crisis?

-La información que dio el Gobierno desde el principio, comparando el Covid-19 con una gripe fue muy relajada, y más teniendo en cuenta que la población europea está muy envejecida. La forma de comunicar la importancia de este virus a los ciudadanos fue equivocada. Se debió infundir miedo desde el primer momento. China sí se lo tomó en serio desde el principio.

-Por lo sucedido en China, ¿es cierta la afirmación de que el coronavirus mata fundamentalmente a personas de edad avanzada y con patología previas?

-En China también ha muerto gente de 30 a 45 años y sin enfermedades previas. Es más grave de lo que parece.

-¿Ha atacado a niños o adolescentes?

-A los niños y jóvenes de hasta 25 años no les ha afectado. En China no me consta que haya habido muertes en esas edades.

-¿Qué tiene que hacer España a partir de ahora para frenar la curva de contagios lo antes posible?

-Primero, hay que restringir las salidas sin motivo. Hay que establecer algún tipo de control para evitar que la gente salga tres y cuatro veces al día con la excusa del supermercado. Hay que decirle a la gente que solo salga a comprar comida cada tres o cuatro días. En segundo lugar, hay que hacer muchos más test, porque sigue habiendo mucha gente trabajando. Una persona puede tener el virus sin saberlo y seguir trabajando. Eso en una fábrica es un polvorín, porque de una persona pueden salir cincuenta contagiados.

-El confinamiento despertó en España una gran ola de solidaridad. ¿Sucedió también en China?

-Sí. En general, en China siempre nos ayudamos mutuamente. Tenemos un sentimiento de comunidad muy fuerte. Nos vemos como una familia, como hermanos, estemos donde estemos.

-¿Hizo mucho daño el Covid-19 en las zonas rurales chinas y de población media, como puede ser la comarca de O Salnés?

-No, la incidencia fue mucho menor. Pero es que muchos pueblos cerraron los accesos al principio de la epidemia por iniciativa de los propios ciudadanos. En las aldeas, ya no te dejaban entrar si no eras de allí.