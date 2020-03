Giráldez: "Es emocionante ver estas muestras de solidaridad"

La crisis del coronavirus ha desatado una oleada de solidaridad: jóvenes que llaman a las puertas de Protección Civil ofreciéndose a echar una mano; comerciantes y empresarios chinos que donan cajas y cajas de mascarillas, gel y material sanitario; gente que sale a los balcones para cantar y poner música para sus vecinos; costureras que confeccionan mascarillas... Los ejemplos de ayuda a los demás se multiplican en todos los pueblos. Para la alcaldesa de Meis, y presidenta de la Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez, "la verdad es que es emocionante ver estas muestras de solidaridad en un momento en el que todos estamos tan nerviosos y preocupados". La regidora cuenta, a modo de ejemplo, que en las últimas horas se pusieron en contacto con el Ayuntamiento tanto el colegio de Mosteiro como el dentista de la localidad. "El colegio nos ha donado todos los guantes que tenían para el curso, y el dentista nos ha suministrado un buen lote de mascarillas y guantes, que vamos a repartir entre el centro médico de Paradela y las trabajadoras del Servicio de Axuda no Fogar". Las cooperativas del sector del vino, bodegas y viticultores también han ofrecido a Meis sus tractores y atomizadores de productos fitosanitarios para la limpieza de las calles. Giráldez apunta que en estos momentos no son necesarios todos los equipamientos ofrecidos, "pero no sabemos cuanto puede durar esto, y al final sí que pueden ser necesarios".