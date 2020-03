"Lo peor es no poder estar con la persona a la que quiero"

Lo conocen como Nando y vive en Trabanca Badiña. Puede citarse como ejemplo de los muchos arousanos que lo tienen más difícil que los demás, por el hecho de vivir solos. Mientras piensa en los mayores y en cuantos no superaron esta pandemia, se pasa el día "limpiando sobre limpio, desempolvando libros que hacía tiempo que no leía y viendo las noticias. Además de compartir momentos en las redes sociales y disfrutar con los vecinos de nuestras charlas, aplausos y música desde nuestras terrazas y balcones, lo cual nos está dando una oportunidad de socializar más. Lo peor es no poder estar con la persona a la que quiero ni poder abrazar y besar a mi madre y mi pequeña sobrina Alejandra".