Un particular dona guantes y mascarillas a Policía y Protección Civil de Vilanova

Guantes y geles donados por un particular de Vilanova al Concello.

El Concello de Vilanova de Arousa agradeció ayer a un particular, que quiso quedar en el anonimato, la cesión de material profiláctico para Policía Local y Protección Civil a fin de que puedan continuar con su labor. El alcalde del municipio reconocía ayer que "es de agradecer este tipo de gestos solidarios de vecinos del pueblo que han considerado que los guantes, mascarillas y geles que tenía en su comercio estaban mejor empleados en manos de la Policía Local y de Protección Civil para que puedan continuar con su labor". Durán reconoce que "contábamos con ese material, pero es de agradecer el gesto y que podamos disponer de todo esto de manera mucho más holgada". Durán también agradece a varios comercios locales que, cada vez que se acercan los agentess de la Policía Local o Protección Civil a comprar material "se nieguen a cobrarles porque están concienciados en que nos estamos jugando mucho en esta lucha".

El alcalde del municipio no duda en destacar la solidaridad que está mostrando la gente en una situación tan complicada como es el confinamiento por causa de la expansión del coronavirus. Señala que "cuando anunciamos que íbamos a llevar comida y material sanitario a las familias que estuviesen afectadas, han sido muchos los vecinos que se han acercado al Concello para ofrecerse voluntarios para ello, algo que les honra y que habla muy bien de este pueblo". Por el momento, la puesta en marcha de ese servicio no ha sido necesaria, ya que el Concello no tiene constancia de ningún infectado por el virus, pero "estamos seguros de que llegará y queremos afrontarlo en las mejores condiciones posibles para los vecinos", explica el regidor vilanovés.