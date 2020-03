Quejas de familiares de afectados por la falta de información sobre su estado

Entienden y comparten que se apliquen medidas de seguridad drásticas, entienden que no puedan visitarlos, entienden que si han mantenido algún contacto con él tengan que estar enclaustrados mientras estén asintomáticos y contactar con los servicios de emergencia en caso de empeorar, pero lo que ya no entienden es la falta absoluta de información sobre el estado en el que se encuentran los enfermos. Esta es la situación con la que se han encontrado algunos familiares de enfermos ingresados en el área sanitaria Pontevedra-O Salnés, que carecen de cualquier información sobre cual es la evolución de sus familiares.

Un ejemplo de ello es lo ocurrido con un paciente que ingresó el martes en el Hospital de O Salnés. En un primer momento les indicaron que tenía una neumonía, antes de que el test diese resultado positivo en COVID-19 y obligase a su traslado al Hospital de Montecelo. Desde la noche del martes hasta hoy no han vuelto a tener ningún tipo de comunicación sobre el estado de su familiar. "Hemos contactado con el Hospital Montecelo, con la secretaría de la gerencia y con la Jefatura del Sergas, siempre con la misma respuesta, que ya nos llamarán para informarnos, pero seguimos sin recibir ningún tipo de comunicación, más allá de un PDF en el que se nos explica como limpiar la casa, pero del estado de salud de nuestro padre, absolutamente nada", señalan.

El único contacto que mantienen con su familiar es a través de un teléfono móvil "pero a él nadie le ha comunicado cual es su situación, más allá de estar totalmente aislado y un tanto desorientado por el tiempo que lleva solo, ya que allí solo entran las enfermeras". Insisten en que "no pedimos visitarle, no pedimos estar con él, tan solo pedimos un poco de empatía y que se nos diga cual es su estado, nada más".