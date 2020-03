El empresario Andrés Quintá, hospitalizado en la UCI del Clínico de Santiago

Andrés Quintá Cortiñas está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. El afamado empresario, cabeza visible de Extrugasa y el Grupo Quintá, dio positivo por coronavirus Covid-19, por lo que permanece entubado en la citada unidad médica en estado grave.



La preocupación es máxima en el Concello de Valga, donde está plenamente asentado, como hijo adoptivo, y donde montó su imperio. Pero también en localidades vecinas como Padrón, donde nació, y en otros muchos municipios de las comarcas de Caldas, Barbanza, O Sar, Santiago y O Salnés, a las que está estrechamente ligado profesionalmente y a las que pertenecen muchos de los más de setecientos trabajadores de su industria.





Una de sus últimas apariciones públicas, el mes pasado



Un referente en Galicia

En las fiestas populares y con la cultura

Quintá en la fiesta de su 80 cumpleaños, el pasado verano.



Un hombre concienciado



Promotor turístico del Concello

Quintá, al lado del alcalde, en la pasada comida de Navidad.



"Esfuerzo, modestia y aprendizaje"

Formación



Reclamaciones ante Feijóo

La noticia sobre la hospitalización del laureado empresario se extendió rápidamente en las últimas horas, sobre todo porque la plantilla de Extrugasa está al tanto de ello y no deja de interesarse por su estado de salud, al igual que hacen desde el Concello de Valga.Hay que tener presente que Andrés Quintá es un hombre muy popular que además tiene unadel Bajo Ulla y de toda Galicia Sin ir más lejos, a principios del mes pasado participó en el almuerzo oficial que organiza cada año el Concello de Valga para reunir a empresarios y políticos; un encuentro de confraternidad que contó con la presencia de algunos de los más importantes patronos de la comarca, como siempre arropados por alcalde, José María Bello Maneiro, y esta vez también por el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo , y el conselleiro de Economía.Quintá se mostró entonces tan activo como lo fue siempre. Y se dejó ver como es,al que le gusta hablar de historia y recordar cómo levantó su imperio, capaz depara dar servicio a sectores como el naval, ferroviario, industrial, aeronáutico, arquitectura o construcción A base de esfuerzo, Andrés Quintá se convirtió en uno de los empresarios más importantes de Galicia, situando a su empresa estandarte, Extrugasa,entre las más significativas del mundo dentro de su sector, el deA través de dicha firma y del Grupo Quintá, el afamado empresario también se convirtió en un importante benefactor, colaborador habitual del Concello de Valga en todo tipo deal igual que, entre otras disciplinas deportivas.Es un hombre que disfruta asistiendo a fiestas como la de la empanda de maíz, en la parroquia valguesa de Cordeiro, y a la exaltación anual de la anguila y la "caña do país", también en Valga.El artífice del imperio Quintá es, en definitiva, un hombre del pueblo que participa activamente del día a día de su localidad y de la comarca.Un hombre que presume de haber disfrutado siendo joven", de ahí que no dude en respaldar este tipo de acontecimientos que, como la Mostra da Caña do País, "nos dan un respiro y ayuda necesaria para continuar luchando y trabajando"."Las fiestas gastronómicas son un importante difusor de los productos ecológicos que deberían marcar la base de una alimentación sana", explicaba Andrés Quintá en una entrevista concedida a FARO el pasado verano.Y abundaba en ello diciendo que es "una de las asignaturas pendientes de este siglo, en las quecausadas por una alimentación precaria a base de alimentos ultra-procesados".Se pronunciaba así con tanta firmeza como la que emplea cuando promociona turística y empresarialmente al Concello de Valga.Una postura que, en buena lógica, mantiene al referirse a su buque insignia, Extrugasa; empresa en la quede nuevos productos demandados por el mercado".Ese es Andrés Quintá, un hombre que tanto habla de la siembra del trigo en una parcela de Valga, para enseñar a los niños cómo se cultivaba el campo antaño, como de las exportaciones de aluminio realizadas por su empresa a medio centenar de países.Y es que "Extrugasa surgió del esfuerzo de personas emprendedoras con visión de innovación que supimos adaptarnos a la transformación de la industria y arquitectura", enfatiza el empresario siempre que tiene oportunidad.Lo tiene claro, como claro tiene el secreto de su éxito: "Modestia, aprendizaje y esfuerzo". Esas son las "guías fundamentales para lograr el éxitode las que suele hablar para referirse a la filosofía de su empresa, asentada en un espacio de 400.000 metros cuadrados, con 112.000 construidos, en el que se generanPero Andrés Quintá no solo piensa en su pueblo y su empresa. También se implica al máximo en el desarrollo de su comarca y de toda Galicia. Prueba de ello es que, como presidente de la asociación empresarial del Ulla-Umia, en el almuerzo de trabajo desarrollado en febrero ya expuso al presidente de la Xunta que es fundamental, lo cual se logra, a su juicio, "a base de la cultura del trabajo y de la calidad de nuestros productos, planificando el futuro de nuestra sociedad a partir de la educación y la formación ".Defendía así el papel del binomio Universidad -Empresa, convencido de que "deben ir de la mano para adecuar la preparación de nuestros jóvenes a las necesidades del mañana de nuestras empresas".Esto lo llevaba areivindicar, tratando de"convertir nuestras facultades de Ingeniería en auténticos laboratorios tecnológicos que eviten la llamada fuga de cerebros hacia la emigración".Andrés Quintá incluso animaba entonces a los demás empresarios aasistir a ferias internacionales, muestras tecnológicas, simposios formativos y centros expositivos de interés mundial. Es decir, a "salir, ver mundo y conocer lo que hacen otros para inspirarnos en ellos y superarlos".En aquella ocasión Quintá también reclamó a Feijóo medidas de apoyo a los emprendedores y la concesión de premios a la exportación. Además de quejarse de las "enormesy burocráticas que asfixian a empresarios y trabajadores".Por todas estas razones, y muchas más, Andrés Quintá es un empresario de éxito cuyo estado de salud preocupa a muchos ciudadanos.Por el momento, lo que sostienen en la propia empresa y en el Concello de Valga es que