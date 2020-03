Una cascada de ERTE deja en el paro a más de 300 trabajadores y autónomos en Arousa Empresas del sector de la alimentación, bodegas, concesionarios de coches, hoteles, negocios hosteleros y comerciales han presentado más de 40 expedientes en la comarca

Más de 300 trabajadores en la comarca de Arousa se quedarán temporalmente sin empleo a consecuencia de la crisis del coronavirus. Las fuentes consultadas constatan que por el momento las empresas de la comarca ya han presentado cerca de 40 ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), que afectan a todo tipo de sectores, como alimentación, hoteles, concesionarios de coches, hostelería, comercio, peluquerías, bodegas, ?

En CIG-O Salnés tienen constancia de 14 expedientes que afectan a más de 200 empleados y advierten de que algunas empresas están desarrollando "malas prácticas", comunicando a los trabajadores que deben firmar el ERTE "por causa de fuerza mayor y porque lo dice el Gobierno, pero no es así", advierte el reponsable del sindicato, Xoán Xosé Bouzas, "Tupi", quien está recomendando a los trabajadores no rubricar los expedientes (la firma no es vinculante para que se lleve a cabo, ya que es la autoridad laboral la que en un plazo de cinco días debe dar el visto bueno o no al ERTE). Por tanto para la semana se conocerán los que seguirán adelante.

Con respecto al periodo, algunos expedientes se están proponiendo con una duración de hasta seis meses, cuando en opinión de "Tupi" deberían estar condicionados por la vigencia del estado de alarma nacional o de la emergencia sanitaria. "Hay empresas que se están aprovechando de la situación", recalca. El portavoz de CIG considera que la actual "no es una causa de fuerza mayor" y que los ERTE"no son la solución", por lo que apuesta por una licencia retribuida por el tiempo que dure esta anómala situación. "En un ERTE la gente va a cobrar un 70% de su base de cotización y a saber cuándo, porque quien paga es el INEM y las oficinas de empleo están cerradas. Además el tiempo del ERTE afecta a la parte proporcional de las vacaciones y de las pagas extras", señala Bouzas, quien teme que dependiendo de lo que dure este periodo de confinamiento y negocios cerrados "podría haber una cascadas de despidos", pasando de ERTE (suspensión de contrato) a ERE (extinción de contrato).

A la quincena de expedientes confirmados por CIG se unen los 24 que ha gestionado una asesoría de Cambados, por lo que la cifra en la comarca podría ser mucho mayor. Así, en Asec Asesores han gestionado ERTE de negocios obligados a cerrar por el estado de alarma y también de otros afectados por la actual situación, ya sea por una reducción de la actividad o porque prefieren cerrar sus puertas provisionalmente por responsabilidad con sus trabajadores y clientes.

Xurxo Charlín explica que con las medidas económicas aprobadas por el Gobierno, en un ERTE el empresario no tiene que pagar las cuotas de la Seguridad Social y al trabajador no se le descuenta el periodo de suspensión del contrato para el cómputo del paro y además sigue cotizando.

Los empleados cobrarán el paro durante la vigencia del ERTE (el Servicio Estatal Público de Empleo seguramente lo hará de forma telefónica) y los autónomos, el 70% de su base de cotización. Con respecto a los trabajadores por cuenta propia, Charlín señala que deben solicitar su prestación a través de la mutua. Los que están cerrados por decreto pueden pedirla ya y los que no estén obligados a cesar su actividad pero justifiquen un descenso de facturación del 75% con respecto a la media de los seis meses anteriores, pueden hacerlo cuando acabe marzo. Los autónomos seguirán cotizando y no tendrán que continuar pagando su cuota. Además no consumen el paro (cese de actividad) que han pagado, según las explicaciones del responsable de Asec Asesores.