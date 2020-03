Los trabajadores que m antienen viva la ciudad

El estado de alarma obliga al confinamiento de la mayor parte de los ciudadanos en sus casas, pero hay trabajadores que están obligados a salir a la calle y continuar con su labor para garantizar los servicios básicos y de primera necesidad, así como las emergencias. Ciudadanos anónimos que vencen el miedo al contagio de esta pesadilla, que es el coronavirus, y abren sus negocios, ocupan sus puestos de trabajo y distribuyen las mercancías, se ocupan de la seguridad y la limpieza de los espacios públicos; en síntesis, velan por todos los que guardan el forzado retiro para que la ciudad mantenga sus latidos.

Las calles están prácticamente vacías a primera hora de la mañana. Hay mucho silencio, como si se tratara de un festivo. Una de las primeras imágenes laborales a nuestra vista es la de los trabajadores de la empresa concesionaria del servicio municipal de limpieza. Feliciano Suárez es uno de ellos. Reconoce una preocupación natural por la situación y por el posible contagio, al trabajar en la calle. Pero también ve el lado positivo de las cosas y advierte de que estos días hay menos basura que recoger por las calles.

"Procuramos estar lo más limpios posible y cumplir las normas que nos han explicado. La empresa ha variado un poco el horario para que los trabajadores hagamos turnos y no coincidamos en vestuarios y baños antes y después del trabajo", explica Feliciano Suárez.

Los repartidores van y vienen por la ciudad entregando pedidos. Es el caso de Ricardo Ramírez, de la empresa Tipsa-Pontevedra, quien reconoce tener bastante trabajo, aunque los pedidos que entrega ahora son algo diferentes. "Estos días llevamos más pedidos de farmacia, medicamentos. Estamos al 100% y la empresa cumple con todos los requisitos que exige el Gobierno para garantizar la seguridad y evitar contagios", declara.

No tiene la misma suerte Cristian Fernández, trabajador de una empresa multiservicios que ayer estaba haciendo un reparto de bidones de agua a domicilio. "Debemos que seguir sirviendo agua, pero al estar las empresas cerradas, solo tenemos el reparto domiciliario. La empresa se plantea un ERTE, espero que la situación se solucione pronto", explica el trabajador.

A poca distancia está la pastelería y panadería Yoly. Su responsable, Roberto García Castromán, se muestra preocupado porque bajaron las ventas. Se venden panes y empanadillas, pero la repostería (pasteles y tartas) bajó un 70%.

El grupo de pastelería Yoly cuenta con unas 25 personas. "Me duele tener que echar a alguien a la calle, pero non me va a quedar más remedio. Estamos viendo si es posible que los que estamos a jornada completa bajemos horas para no tener que decidir despidos. Espero que con las medidas que se están tomando en Galicia, el virus no afecte tanto y la situación pueda normalizarse", manifiesta.

García Castromán no está preocupado por trabajar aún cuando el resto de los ciudadanos se quedan en casa para evitar contagios. "El trabajo no me preocupa, al contrario, estoy ocupado, lo llevaría peor si tengo que estar mucho tiempo encerrado en casa", añadió.

José Fernández, titular de un taller de electricidad del automóvil, no se muestra preocupado por posibles contagios. "Nuestro trabajo es individual y usamos guantes y desinfectantes. Estamos protegidos y en este sentido estamos tranquilos. Nuestro temor es que se ha reducido mucho el trabajo y en el taller somos 10 personas. Nos estamos planteando una reducción de jornada para no tener que hacer despidos", apuntó.

Carim Tariguente es taxista y el presidente de la asociación de autopatronos de Vilagarcía. Ayer estaba en la parada de la Plaza de la Independencia de guardia a la espera de clientes. "Bajó mucho el trabajo. Ahora tenemos viajes cortos de personas mayores que nos llaman para que las llevemos al médico, a la farmacia o hacer las compras de productos que necesitan. La mayor parte de los viajes son por la mañana. Por la tarde, prácticamente no hacemos nada. Pero somos un servicio público y debemos estar a disposición de los usuarios. Algunos compañeros ya decidieron quedarse en casa, somos menos taxistas en la parada. Eso sí, los que trabajamos estamos protegidos con mascarilla y guantes y desinfectamos el vehículo. Ahora también se reduce el número de pasajeros por la normativa", puso de manifiesto el taxista vilagarciano.

En el ámbito de alimentación, los supermercados y los vendedores de la plaza de abastos han comprobado la reducción del número de clientes, pasando de un fin de semana loco (viernes y sábado) en que la gente compraba en cantidades casi industriales, a unas jornadas esta semana mucho más tranquilas, con pocas ventas. Así lo ha relatado Peregrina Abad, titular de un puesto de pescado en el mercado de abastos. "Pasamos de agotar las existencias el viernes y el sábado, a tener el puesto lleno de pescado y que nadie venga a comprar. Es un problema porque trabajamos con productos perecederos, muy frescos, y si no se venden se convierten en pérdidas. Pero tampoco podemos dejar de comprar; vamos a la lonja y solo nos venden cajas completas. Además, somos autónomos y no tenemos claro si las medidas del Gobierno nos tienen en cuenta", expone.

Manuela Veloso, carnicera, pasó de quedarse con las neveras vacías en el fin de semana a tener pocos clientes estos días. Pero aún continúa vendiendo por el sistema de pedidos a domicilio ya que una buena parte de sus clientes la llaman por teléfono y le piden que les lleve cortes de carne a casa envasados al vacío.

Juan Carlos López tiene un puesto de congelados y es el presidente de la asociación de vendedores del mercado. También ha pasado del exceso de ventas la semana anterior, al aburrimiento en estos días. Ayer gestionaba con el servicio de Emergencias municipal medidas de control de aforo de cara al próximo fin de semana, con el fin de hacer que se respeten las medidas para evitar el contagio.

Álvaro Tajes, del súper Primaprix también ha coincidido en afirmar que esta semana resulta más tranquila para el sector de alimentación.

Vanesa Feixóo, de Ben Bó, reconoce que hay menos clientes, pero mantiene su puesto de comidas para llevar y productos ecológicos porque son productos de primera necesidad. "Transportistas, policías y trabajadores de empresas que se mantienen abiertas vienen a comprar los platos preparados que necesitan. No tenemos problemas con el abastecimiento de productos, a excepción de algunos sin gluten que vienen de Italia y que ahora nos están faltando", puso de manifiesto.

En el gremio de la hostelería, la totalidad han cerrado sus puertas, aunque algunos autónomos decidieron mantener la oferta de menús para llevar a casa. Como hace Juan Carlos Almirón, que regenta Malevaje, un establecimiento de la zona de O Castro. Ahora ofrece por las redes sociales y wasap el menú del día que prepara por encargo de los clientes.

En el ámbito de la seguridad, la Policía Local vela por el cumplimiento de las normas en vigor. Miguel García patrullaba ayer con su compañero por la ciudad. "La gente responde bien a las indicaciones; solo hay algunos despistados. Pero de momento no tuvimos que imponer sanciones. Vilagarcía es un sitio tranquilo", expresó.

Francisco Javier Guillán Busto es el jefe de Emergencias y Protección Civil, y estos días ha visto aumentado el trabajo, haciendo entender a la gente que debe cumplir las normas para protegerse y controlando las instalaciones municipales. "La mejora de la situación dependerá de la implicación de la gente. Sabemos que nos vamos a contagiar, pero lo que ahora se intenta es evitar que haya un colapso en el sistema sanitario", expuso. Guillán Busto puso a disposición de los trabajadores de su servicio y de los voluntarios de Protección Civil una vivienda para quienes se infecten y tengan que pasar la cuarentena evitando contagiar a sus familias. De momento, no han necesitado utilizarla.

La farmacia es otro de los establecimientos de más demanda de usuarios y en ella se toman las medidas de seguridad para evitar contagios. Teresa Valdés, regenta la céntrica farmacia Bermejo, y muestra su preocupación por la falta de directrices claras en su sector, lo que hace que cada uno tome las medidas que consideren convenientes. "Se desinfecta todo lo que se puede, pero hay folios, recetas, billetes que no se pueden desinfectar y en los que puede viajar el virus. Estamos muy expuestos. Nosotros aquí tenemos una mascarilla cada uno porque me las consiguió una colega. Hay materiales que están agotados", declaró.

Los dentistas son también profesionales de riesgo, pero tienen que continuar trabajando, porque el dolor de muelas no entiende de coronavirus. Las clínicas de José María Giraldo solo atienden actualmente urgencias y tratamientos que no pueden esperar, y extrema todas las medidas de higiene para evitar contagios entre su personal y los pacientes. Reconoce que hay escasez de materiales. De hecho, explicó ayer que en los próximos días no podrá garantizar a todo su personal las protecciones necesarias, por lo que a partir de la próxima semana quedarán dentistas de guardia en horario de mañana y tarde y sus auxiliares, en tanto que el resto de la plantilla irá a casa.

"Es un tiempo de compromiso, estamos intentando frenar el virus para que nuestro sistema sanitario no se colapse y pueda atender a todos los infectados", declaró.

El teletrabajo es otra opción para no salir a la calle. De esto sabe mucho José Luis Oubiña, responsable de CIN Informática. Estos días tiene bastante trabajo ya que sus principales clientes son empresas y asesorías que optaron por el teletrabajo y, además de la venta de equipos, realiza las instalaciones para que los empleados puedan trabajar con facilidad desde sus casas.