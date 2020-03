Un nuevo afectado por coronavirus en A Illa eleva a tres los casos más graves en O Salnés y Ullán

Un vecino de A Illa de 64 años de edad es el tercer infectado por coronavirus en las comarcas de O Salnés y Ullán. El hombre ingresó en el Hospital de O Salnés en la tarde del pasado martes con la sintomatología que produce el Covid-19, positivo que se acabó confirmando posteriormente, tras ser sometido al test que marca el protocolo. Tras confirmarse la infección, fue remitido al Hospital de Montecelo, donde permanece estable, en régimen de aislamiento e ingresado en planta. En principio, no tendría otras patologías que pudiesen complicar su estado.

El hombre regresó el pasado sábado de un viaje a Andalucía, donde en compañía de su esposa y otro matrimonio de A Illa, visitó a un familiar que reside en la provincia de Huelva. Ya en el viaje de regreso comenzó a sentir molestias, lo que llevó a ambos matrimonios, en previsión de que pudiese estar afectado por el coronavirus, a enclaustrarse en su casa y tener el mínimo contacto con vecinos y familiares.

El isleño contactó en varias ocasiones con el 061 para indicarle la sintomatología que estaba sufriendo, pero con escaso éxito, ya que no fue hasta el martes cuando se activó el protocolo tras sufrir un repunte en la fiebre, explican sus allegados. Mientra, las otras tres personas, se mantienen en cuarentena. Tanto la esposa del afectado como la otra mujer permanecen asintomáticas y sin ningún signo de estar infectadas. No es el caso del hombre, del que ayer estaban pendientes los servicios sanitarios al tener un episodio febril. Por el momento, no se le ha practicado la prueba, por lo que se desconoce si sufre el contagio o no y tan solo se le ha recetado paracetamol.

La noticia corrió como la pólvora en A Illa, ya que se trata de dos familias muy conocidas del municipio. Además de la preocupación por el estado de salud de los cuatro, se destaca la decisión que tuvieron los dos matrimonios de encerrarse en su casa desde el pasado sábado, sin mantener contacto directo con nadie, un hecho que ha podido evitar más contagios en el municipio. Varios vecinos se han ofrecido a la familia para adquirir todo aquello que necesiten, desde acudir a la compra del supermercado o a la farmacia, en un nuevo gesto de solidaridad.

Los dos casos anteriores registrados en las comarcas de O Salnés y Ullán son los de un vecino de Meis y otro de Pontecesures, ambos importados desde Madrid. El vecino de Meis era un transportista de 45 años de edad que regresó de la capital de España y acabó ingresado en el Hospital Montecelo. Mientras, el de Pontecesures continúa confinado en su casa y ha experimentado una gran mejoría en los últimos días. El hombre residía en Madrid, donde trabajaba, pero decidió regresar a casa tras comenzar a sufrir los primeros síntomas.

Con el caso de A Illa, en el área de Pontevedra-O Salnés hay ya ocho hospitalizados en planta, uno de ellos en el Hospital de O Salnés. Ninguno de ellos se encuentra ingresado en la UCI. Los servicios sanitarios siguen vigilantes con otros 39 casos que se encuentran confinados en sus domicilios al considerar que su ingreso en un centro sanitario no es necesario. En total, serían 47 los casos confirmados y activos en toda el área sanitaria.