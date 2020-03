Un ejemplo para el comercio "on line"

Estos días de confinamiento transcurren muchas horas pegados al móvil o al ordenador para estar al tanto de lo que ocurre y mantener el contacto con familiares y amigos. Así, hay grandes empresas de venta por internet que aprovechan esta situación para lanzar fuertes descuentos con el objetivo de que los consumidores compren artículos para utilizar después de este periodo de reclusión domiciliaria. Pero no todas las tiendas "on line" han seguido el mismo patrón. "Leg3nd", una empresa de venta de camisetas nacida en Vilagarcía, ha decidido cerrar temporalmente su web. ¿Por qué? Por responsabilidad.

Las tiendas permanecen cerradas a causa de la crisis del coronavirus, pero el comercio on line continúa funcionando a pleno rendimiento. Es más, hay muchas cadenas y marcas que están ofreciendo agresivos descuentos estos días en los que las familias están confinadas en sus casas, animándolas a comprar para cuando termine el estado de alarma decretado el pasado sábado. Incluso algunos negocios todavía siguen volcados en la campaña del Día del Padre (se celebra hoy), aprovechando que en esta anómala situación los ciudadanos aumentan el consumo de internet.

Pero no todas las empresas que venden sus productos a través de la red han decidido continuar con su actividad como si nada. "Hemos cerrado temporalmente la venta on line porque seguir abiertos nos parece inmoral y poco ético. ¿Quién va a comprar camisetas si no podemos salir de casa? Además estás exponiendo a los mensajeros. No quiero ser el que da lecciones a nadie porque cada persona conoce su situación, pero nosotros decidimos parar nuestra actividad; si no se puede comprar en las tiendas, pues tampoco por internet", señala Alejandro Vázquez, uno de los tres socios de Leg3nd, una empresa que nació hace casi dos años en Vilagarcía y que actualmente ya distribuye sus exclusivas prendas a través de más de 60 puntos de venta físicos repartidos por todo el país. Esas tiendas multimarca están cerradas con motivo del estado de alarma nacional y desde el lunes también se han cancelado los pedidos a través de la página web.

Vázquez considera que "no es el momento de comprar camisetas ni sudaderas" y que "no podemos jugar con los mensajeros y los ciudadanos.

Este arousano de 36 años compagina el proyecto de Leg3nd con el mundo audiovisual. "Hago programas de televisión y ahora está todo parado", apunta. Otro de los socios regenta una tienda física, que evidentemente está cerrada, y otro es piloto de avión.

Son tres amigos que decidieron lanzarse al mundo empresarial con un proyecto engendrado en la tienda Madison Avenue, en la céntrica calle de A Baldosa. Empezaron Yónatan Camiño y Fernando Davila, y allí se fue dando forma a la idea de marca con Alejandro Vázquez ejerciendo de catalizador necesario como especialista en materia de producción audiovisual. Toda aquella ilusión desembocó en la firma Leg3nd.